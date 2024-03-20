'Bir kavanoz közlenmiş biber için 250 kişi çalışıyor'

Eray ŞEN/ADANA

Adana’da faaliyet gösteren ve bölgenin endüstriyel ölçekteki tek turşu fabrikası olan Güneyliler’de üçüncü kuşak yönetici olarak sorumluluk üstlenen Ezgi Güneyli güncel çalışmalarını EKONOMİ’ye anlattı. Üretim sürecinde sebze, sera naylonu, kavanoz, kapak, ambalaj etiketi gibi pek çok malzeme kullandıklarını belirten Ezgi Güneyli, “Bir kavanoz ürün gönderdiğimizde 20’den fazla sektöre dokunuyoruz. Asıl temas ettiğiniz alan ise kavanozun içindeki ürün. Mesela iddialı olduğumuz közlenmiş biberin üretim sürecinde yaklaşık 250 kişi çalışıyor. Fideden, tohumdan, tarladan başlıyor, ziraatı, toplanması, kesilmesi, közlenmesi, temizlenmesi, dolum yapılması gibi aşamalarda bir kavanoz ürün 250 elden geçiyor” dedi.

“Kanada’dan Hindistan’a 26 ülkeye ihracat var”

Kanada’dan Hindistan’a, Avrupa’dan Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyada 26 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Güneyli, “Üretimimizin yüzde 75’i yurt dışına satılıyor. Ambalaj farklılıklarını da dahil edersek yaklaşık 180 çeşit ürünümüz dış pazarlara gidiyor. Yıllık 6 bin ton sebze kapasiteli üretim yapıyoruz, 5 bin tonunu ihraç ediyoruz” bilgisini verdi.

“Almanlar ve Ruslara ‘ballı turşu’ üretiyoruz”

Dış pazarlara giden ürünlerinin evrensel özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Güneyli, “Bazı ürünlerimizi tatsanız, damak tadınıza göre yabancı gelir, mesela salatalık turşusunu ballı yapıyoruz. Ballı salatalık turşusu Almanya ve Rusya’nın kuzey tarafları gibi bazı bölgelerde yeniliyor” ifadesini kullandı.

“Çukurova’da ilk jalapeno ekimini yaptırdık”

Kullandıkları sebzenin tamamını sözleşmeli çiftçilere ürettirdiklerini anlatan Ezgi Güneyli, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 25 sözleşmeli çiftçimiz var. Salatalık Kahramanmaraş ve Afyon’da, diğer bütün ürünlerimiz Adana ve yakın coğrafyalarda üretiliyor. Dünyada en güçlü rekabet edebildiğimiz ürün jalapeno biberi. Bu ürün Adana iklimine çok uygun ve Türkiye’de en fazla verim dekara 12 ton ile Çukurova’da alınıyor. Bu bölgeye ilk jalapeno ekimini yaptıran biz olduk. Yaklaşık 10 yıl önce başlattık. Sonra buradaki verimliliği İzmir ve Bursa’daki fabrikalar görünce onlar da burada ekim yaptırmaya başladı.”

“Kapasite artışı için 70 dönüm yeni yatırıma başladık”

Halen 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 15 dönüm alanda üretim yaptıklarını açıklayan Güneyli, “Mevcut tesislerimize sığmıyoruz. Daha fazla potansiyelimiz var ancak kapasite artıramıyoruz. Kalitemiz seviliyor. Sektöre gireli 10 yıl oldu. Sonuçta lezzet satıyoruz. Her kavanozda aynı lezzet olacak iddiasıyla çıkıyoruz. Birkaç ürünümüzde kendimize özgü lezzetimiz var. Bundan dolayı tüketici bizim ürünümüzü tercih ediyor. Kapasite artışına yönelik 70 bin metrekarelik yeni yatırımımız var. İlk etapta 10 bin metrekaresi kapalı olacak, proje tamamlandığında kapalı alan miktarı 40 bin metrekareyi bulacak. Hem mevcut ürünlerimizin kapasitesi artacak hem de yeni ürünler eklenecek. Bazıları ‘tamamlayıcı ürün’ grubunda yer alacak. Mesela bir pizza fabrikasına kapya biber, acılı pizzalar için jalapeno veriyoruz. Yeni dönemde pizza sosunu da üstündeki mısırı da mantarı da sebze ile işlenmiş tüm ihtiyaçlarını verebilelim istiyoruz. Yeni tesisi 2024 sonunda devreye almayı planlıyoruz” dedi.