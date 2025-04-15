Arkas Line, pervane değişimiyle karbon ayak izini yüzde 8 azaltacak

İZMİR / EKONOMİ

Arkas Line, sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki taahhütlerini güçlendirerek, sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adım daha atıyor. Firma, bir yandan yakıt tüketimi ve karbon ayak izini azaltırken, diğer yandan enerji verimliliğini yüzde 8’e varan bir oranda artıracak pervane değişimlerine başladı.

Bu kapsamda Arkas Deniz Ticaret Filosu’nda 2025 yılında pervanesi yenilenecek gemiler tersanelere alınmaya başlandı. İlk olarak Emma A gemisinin kurulum işlemi tamamlanırken Stanley A’da yenileme süreci devam ediyor. Sırada Saskia A gemisi var. Bu sayede enerji verimliliğini yükselterek yakıt tüketimini azaltmak ve buna bağlı olarak da karbon emisyonlarını ve toplam karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. Emma A’nın pervanesinde yapılan revizyonla birlikte ağırlık 47 tondan 37 tona düşürüldü. Ayrıca pervane merkezi su akışını düzenleyecek şekilde donatıldı. Tekne bünyesinde de yelpaze benzeri yapı elemanı montajı ve ayrıca scrubber kurulumu gerçekleştirildi.

Arkas Line’dan yapılan açıklamada tüm bu revizyonlar sayesinde yüzde 7-8 aralığında enerji verimliliği sağlanmasının hedeflendiği dile getirildi. Gemilere scrubber takılmasındaki ana hedef ise sadece ECA bölgeleri ile sınırlı kalmadan globalde de emisyonlardaki sülfür oranını yüzde 0,1’in altına düşürmek. Ayrıca verimliliği artırılan gemiler daha uzun süre kullanılarak döngüselliğe de katkı sağlıyor.

2013 senesinden bu yana Clean Cargo Working Group üyesi olan tek Türk firması olarak kapsam-1 emisyonlarını düzenli raporlayan ve 2011 baz yılına göre yüzde 25’in üzerinde emisyon azaltımı gerçekleştiren Arkas Line, gelişen servis ağına karşın 2025 yılında da operasyonel iyileştirmelerle emisyonlarını daha da azaltmayı hedefliyor. 2025’te tersaneye girecek 3 gemide de aynı revizyonun yapılması planlanırken, bu sayının sonraki yıllarda artması gündemde.