ARNİKON’a bir ödül daha

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kurulduğu 2014 yılında Genç Girişimcilik ödülü alarak ticari hayatına başlayan ARNİKON, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2020 yılından buyana kendi sektöründe en fazla ihracat yaparak Konya’da birinciliği koruyan ARNİKON Türkiye genelinde ise ihracatta üç yıldır üçüncü sırada.

ARNİKON Mühendislik AŞ, yerli ve milli imkanlarla dünyada bir ilki gerçekleştirerek, asansör boşluğunda yükselen kule vinç KULEKON’u üretti. ‘Adım Adım Zirveye’ sloganıyla yola çıkan ARNİKON, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi mottosu kapsamındaki “9. Verimlilik Proje Ödülleri 2023'te” 596 projenin değerlendirildiği “Orta Ölçekli İşletmeler” kategorisinde KULEKON’la birinci seçildi.

Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen ödül töreninde, ARNİKON Mühendislik A.Ş Genel Müdürü Bayram Ayçiçek ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı. Firma ayrıca ödül kapsamında, “DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Model Eğitimi” hizmetinden ücretsiz faydalanma hakkı kazandı.

“Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ARNİKON Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sami Avcılar; “ARNİKON Mühendislik olarak mühendislikte tasarım, üretimde kalite prensibini benimseyen, fiyat politikası değil kalite politikası belirleyen firmamız sektörün örnek alınan bir markası olup sadece vinç sistemlerinde değil teknoloji üretiminde yol çizmeyi hedefliyoruz. Devlet-Akademi-Sanayi iş birliği çerçevesinde uzunca süren bir Ar-Ge sürecinden sonra geliştirdiğimiz bu özgün teknoloji ile maliyet ve verim avantajı sağlayarak hem ülke ekonomisine hem de sekteröl gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz. ARNİKON olarak her zaman üretmeye ve yeni ürünler ortaya çıkarmaya devam edecek, Türkiye'yi sektörde ve dünya pazarında önemli bir konuma taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın yerli üretimi desteklemesini Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. Bizi bu anlamlı ödüle layık gördükleri için değerli jüriye ve emeği geçen ekibimize teşekkür ederim” dedi.