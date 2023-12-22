ASKO Holding, Kanadalı traktör üreticisi Bühler’i satın alıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

ASKO Holding, traktör üreticilerinden VERSATILE ve tarım ekipmanları üreticisi Farm King markalarının sahibi Kanada’lı Bühler Endüstri hisselerinin satın alınmasına yönelik anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Bühler Endüstri’nin hisselerinin yüzde 96,7’si ASKO Holding tarafından satın alınacak. ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Toprağa yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Traktör üreticilerinden VERSATILE 170 beygirden başlayan 620 beygire kadar uzanan ürün gamına sahip. VERSATILE’in 1934 yılından bu yana ürettiği 100 binden fazla özel ve güçlü traktör dünya tarım sektörüne hizmet ediyor. Farm King ise tarımsal faaliyetlerin mekanizasyonu için tarım aletleri üretimi gerçekleştiriyor.

ASKO Holding tarafından yapılan açıklamada, satın almanın orta ve uzun vadeli stratejiler neticesinde belirlendiği ve global bir üretim şirketi olma vizyonunun önemli bir adımı olduğu belirtildi. Açıklamada, ASKO Holding’in markaları BAŞAK Traktör, MST Makina ve diğer şirketlerinin ihracatının gelişeceği ASKO şirketlerinin dünya markası olma yolunda önemli bir adım atacakları vurgulandı.

Konukoğlu: Toprağa yatırım yapmaya devam ediyoruz

ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğlu yaptığı açıklamada, “Toprağın işlenmesine, metalin şekillendirilmesine, inovasyon ve teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Kanada’da kurulan, Kuzey Amerika başta olmak üzere bütün dünyaya hitap eden VERSATILE Traktör ve Farm King Tarım Ekipmanları markalarının sahibi Bühler Endüstri’yi ASKO ailesine dahil ettik” dedi. Adil Sani Konukoğlu, “Yerel düşünüp, global hareket eden ASKO, orta ve uzun vadeli stratejileri doğrultusunda inovasyona, teknolojiye, sürdürülebilirliğe çalışanlara ve verimlilik artırıcı faaliyete yatırım yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

Bühler: Heyecanlıyız

Bühler Endüstri tarafından yapılan açıklamada ise, “Bu anlaşma ile birlikte şirketin tarım makinaları sektöründeki konumu güçlenecektir” denildi. Çiftçilere ve bayilere yüksek kalitede traktör sunma taahhüdünü sürdürmeyi amaçladıklarını ifade eden Bühler Endüstri Operasyon Direktörü Grant Adolph, "ASKO Holding ile ortaklık kuracağımız için çok heyecanlıyız. ASKO Holding'in tarım ekipmanları sektöründeki derin anlayışı ve katkısının, Şirketin büyümesine ve inovasyon kültürünün gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bühler Endüstri’nin VERSATILE ve Farm King markaları ASKO ile çalışmaktan heyecan duymaktadır” dedi.