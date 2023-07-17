Athleisure Challenge’da ödüller sahibini buldu

EKONOMİ/BURSA

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 10 tekstil ve hazır giyim konfeksiyon ihracatçı birliğinin bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Athleisure Challenge Aktif Giyim Tasarım Yarışması’nda dereceye giren takımlar törenle ödüllerine kavuştu. Fonksiyonel ve estetik tasarımların ortaya çıkması ve ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği Athleisure Challenge’da, ReCos Takımı Birinciliğe hak kazanırken, ikinci genA Takımı üçüncü ise Loop Takımı oldu.

Gecenin ev sahibi Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Atletik anlamına gelen ‘Athletic’ ve serbest zaman aktivitesi anlamına gelen ‘Leisure” kelimelerinden oluşan Athleisure modası, stil ve konforu mükemmel bir şekilde birleştiren, günümüzde giderek daha fazla talep gören bir trend haline geldi. Bu yarışmada, takımlarımızın bu eğilimi nasıl yenilikçi ve sürdürülebilir tasarımlara dönüştürdüğünü görmek beni çok gururlandırdı. Koleksiyonlarda gördüğümüz özgünlük, teknik beceri ve modaya getirdikleri yeni soluk, gelecek vaat eden yeteneklerin sektör için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“Fikri ürüne çevirmeliyiz”

Gençlere seslenen BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise “Tekstil sektörü gelişimini hızla sürdüren ve yoğun rekabetin yaşandığı bir alan. Sizler, bu değişikliklere ayak uyduracak ve sektörün yapısını şekillendirecek niteliklere sahipsiniz. Fikir çok önemli, fakat fikri ürüne çeviremediğiniz takdirde, bunun hiçbir kıymeti kalmaz. Ürüne çevirdiğiniz fikirlerle, pazara giriş yapmanız lazım. Pazara giriş yaptığınızda yatırımcı için ideal bir konuma ulaşmış olursunuz. Sizler bu yarışmada, tutkunuz ve özgüveninizle neleri başarabileceğinizi fazlasıyla gösterdiniz. Azminiz ve emeğiniz için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında yarışmanın sloganı olan “Birlikte Daha Güçlüyüz” ün ülkemizi de ifade ettiğini söylerken bugüne kadar ihracatçı birliklerinin birçok yarışma düzenlediğini, Athleisure Challenge’ın ise çok farklı bir boyut getirdiğini belirtti.

99 öğrenci başvurdu

Yarışmaya, Türkiye genelindeki 19 üniversitenin tekstil mühendisliği bölümünden 48, tekstil ve moda tasarımı bölümünden 51 öğrenci olmak üzere toplam 99 öğrenci başvurdu. Eğitim ve ön eleme aşamasından geçen 37 yetenekli tekstil mühendisi ve tasarımcının oluşturduğu 6 takım, birbirinden etkileyici koleksiyonlarını sunmak için uzun bir süreçten geçti. Yarışma boyunca düzenlenen eğitimler ve toplantılarla takımlara 'athleisure' modasının önde gelen isimlerinin deneyimlerinden faydalanma fırsatı sunularak vizyonlarını geliştirmelerine yardımcı olundu. Finalist takımlar, üretim sürecinde bağlı oldukları firmaları ziyaret ederek tasarımlarının her aşamasını yakından takip etti.