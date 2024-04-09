Ayşe Ünlüce, açıkladığı projelerin startını veriyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yerel seçimleri ve gündemi değerlendirdi. Güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, “Ben sahadan çok olumlu bir hava görüyordum. Gelen anketlere göre öndeydik. İlk gelen ankette biz yüzde 4 önde görünüyorduk. Seçimden 2 hafta önce gelen ankette yüzde 8, sonrasındaki ankette de yüzde 9’a kadar yükselmişti fark. Son iki hafta ivmenin çok yükseldiğini görüyorduk ve farkın 10’un üstünde olacağını bekliyorduk. Tüm Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Seçime yakışmayacak hiçbir şey yaşanmadı. Eskişehir burada da farkını gösterdi, kendine yakışanı yaptı diye düşünüyorum. Bu şehirde yaşayan 2 kişiden 1’i bize oy verdi ve bu sorumluluğun farkındayız. Seçimler bitti artık bundan sonra herkes Eskişehirli, herkesin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Projelerimizin hepsi yapılabilecek, şehrin ihtiyaçlarını karşılayan projeler. Hızlıca hayata geçirmeye başlayacağız” diye konuştu.

Seçimde hem büyük bir coşku hem de ilginç bir sessizlik olduğunu vurgulayan Ünlüce, “Bu sessizliği ben hep şuna yoruyordum; halk cevabını çok iyi verecek. Ülkede çok güzel bir başarı elde ettik. Asıl bundan sonrası önemli. Bu sorumluluğun farkında olmak çok önemli. İktidar yürüyüşüne başlamak gerekiyor. Müdürlerimizle bir toplantı yaptık ve ben onlara kimsenin yerini değiştirmeyeceğimi söyledim. Son 5-6 yıllık atamalarda benim imzam vardı zaten. Hep birlikte heyecanla çalışacağız. Çünkü çok işimiz, projemiz var” dedi.

Su sayaçları kademeli olarak değişecek

Online su yükleme sistemini kurmak için hazırlıklara başladıklarını belirten Ünlüce, “Bunun için tüm su sayaçlarının değişmesi lazım. Bundan sonraki tüm sayaçlar buna uygun takılacak. Eski sayaçlarda kademeli olarak değişecek” dedi. 19 Mayıs’ta öğrencilere abonman müjdesi vereceklerini de dile getiren Ünlüce, “Öğrencilerimizden, gençlerimizden en çok duyduğumuz talepler arasında gece seferlerinin artırılması vardı. Tramvayı 24 saat işletmemiz zor fakat saat 02.00’ye kadar çalıştırma konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Saat 05.00’a kadar da belki otobüs ringleri koyabiliriz. Yeter ki sosyal hayat canlı olsun. Seve seve destekleriz” şeklinde konuştu.

“Konaklamalı turizmle tanışmalıyız”

Şehrin turizmini canlandıracaklarını ifade eden Ünlüce, “Turizmle ilgili yaptığımız birçok yatırım var. Bunlar hızla devam edecek. Sivrihisar, Mihalıççık gibi ilçelerimiz turizme çok elverişli. Her ilçenin çok önemli değerleri var. Bunları öne çıkaracak, günübirlik turizmden Eskişehir’i kurtaracak formüller bulacağız. Biz bir yere kadar hizmet yapabiliriz. Belediyecilik hizmeti çok öteye gidemiyor maalesef. Valilik’in, Kültür Müdürlüğü’nün de birçok görevi var. Eskişehir konaklamalı turizmle tanışsın, gelenler 3-4 gün kalsın istiyoruz” diye belirtti.

En büyük sorunlardan bir tanesinin finansman olduğunu söyleyen Ünlüce, “Az imkanlarla iş yapmaya alışkın bir belediyeyiz. Bu becerimizi önümüzdeki dönemde de göstereceğiz. Ben bütçeyi çok iyi biliyorum. Gelir gideri, belediyenin mal varlığını çok iyi biliyoruz. Projelerimizin hepsi bu bütçelerle yapılabilecek projeler” dedi.