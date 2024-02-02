Bakan Özhaseki: 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi konulu çalıştay düzenlendi. 2 Şubat’ta başlayan ve 4 Şubat’ta sona erecek olan çalıştayda, iklim değişikliğiyle mücadelede kent merkezlerinde bulunan yeşil alanların verimli ve sürdürülebilir yönetimi ele alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel müdürü Nurettin Taş, çalıştayın sonuçlarının da bir bildirge halinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Çalıştayın açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin Paris Anlaşmasına taraf olduğunu ve 2053 net sıfır emisyon hedefini açıkladığını hatırlatarak, iklim kanunu hazırladıklarını ve meclisin çalışma dönemi içinde kanunu çıkarmış olacaklarını söyledi.

Şehirleri sıfır atık uyumlu, iklim dostu olacak şekilde inşa etmeye çalıştıklarını paylaşan Özhaseki, iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sıfır atık konuları hakkında da, “Son yıllarda sıfır atık uyumlu, iklim dostu olacak şekilde şehirlerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Katı atık depolama alanı 2000’li yılların başına kadar Türkiye’de sadece 15 tane vardı. Şu anda sayı 93’e ulaştı ve evlerimizden dışarı attığımız katı atıkların büyük bir çoğunluğu depolama alanlarına gidiyor, ayrıştırılıyor ve bir kısmı yeniden kazanılıyor. Atık su arıtma tesislerinin sayısı da 2002 yılında 145’di, bugün 1209’ ulaştı. Belediye nüfusunun bulunduğu yerlerde insanların dışarıya atmış oldukları kirli suyun yüzde doksanını temizleyerek tabiata veriyoruz. Denizlerimizi ve kıyılarımızı sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Özellikle sıfır atık konusunun altını çizmek istiyorum. Sıfır atık konusunun artık sadece ülke çapında değil, bir dünya markası şeklinde karşımıza çıktığını övünerek söylüyoruz. 20 milyon kişiye bu konuda eğitim verdik. 2023 yılında evlerimizden dışarı attığımız atıkların yüzde 35’ini değerlendirdik ancak bu yeterli değil. 2035 yılına geldiğimizde dışarıya attığımız atıkların en az yüzde 60’ını sıfır atık haline getirerek temizlemeyi hedefliyoruz. Bu toplanan atıklar bile şu birkaç yıl içerisinde ekonomiye 96 milyar lira gibi bir getiri sağladı. Sadece kâğıt atıklarından yaptığımız bu çabalardan dolayı 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en büyük millet bahçesi Kayseri’de”

Özhaseki, 500’e yakın millet bahçesinin tüm Türkiye’de temellerinin atılarak inşaatlarının başladığını, 213 tanesinin tamamlandığını, diğerlerinin de yapımının devam ettiğini de belirterek, millet bahçelerinin sadece mesire alanı olarak görülmemesi gerektiğini ve karbon salınımlarının emilmesi hususunda en büyük panzehrin ağaç olduğunu da kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin Kayseri’de olduğunu belirterek, “1 milyon 260 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük millet bahçesini hayata geçirdik. Yaklaşık 1 milyon metrekaresi ise yeşil alandan oluşuyor” dedi. Kayseri’de sadece büyükşehir belediyesinin alanında 2 binden fazla yeşil alan olduğunu ve ilçe belediyeleri ile birlikte bu rakamın 2 katına çıktığını aktaran Büyükkılıç, büyükşehir belediye bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi kurduklarını da sözlerin ekledi.

“Deprem bölgesinde 75 bin konutun teslimi başlıyor”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören illerdeki çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı. 390 bin aileye ev, 40 bin iş yeri ve 11 bin 500 civarında da ahır gibi müştemilatları devlet olarak yapıp teslim etmek zorunda olduklarını kaydeden Özhaseki, “Depremden bu yana 200 binden fazla konutun ihalesini yaptık, inşaatları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir kısmı bitti, bugünlerde teslimat yapılacak. Ayrıca 100 bin kadar konutunda ihale süreci devam ediyor. Bunlar içerisinde 50 bini köylerdeki çelik evler olarak yapılıyor. Devlet destekli yerinde dönüşüm projemizde vatandaşlarımız tarafından ilgi gördü. 255 bin vatandaşımız bu desteği almak için müracaat etti. Ayrıca biz bakanlık olarak 4 büyükşehrimizde ve bazı ilçelerimizde şehirlerimizin merkezini yapacağız. Altyapı çok zarar gördü. Elde ettiğimiz krediyi o bölgedeki 11 belediyemize hibe olarak veriyoruz. 56 milyar lira gibi de bir kaynak ayırdık” dedi. Hatay’dan başlayarak her gün bir ilde kura çekilerek evlerin teslimine başlayacaklarını da paylaşan Bakan Özhaseki, “İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz. Nisan Mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını da yine yapmış olacağız. O bölgede yaraların sarılabilmesi adına dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.