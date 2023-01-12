Balıkçılık ürünleri Tokat ekonomisine 6 milyon TL katkı sağlıyor

Dünyada önemli yer tutan su ürünleri üretimi ilimizde olduğu gibi ülkemizde de önemli yer tutmaktadır. Karada ve iç sularda bulunan 46 tesiste üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. İl sınırları içindeki su ürünleri üretimi, ilçe ekonomisine 6 milyon dolar katkı sağlıyor.

Su ürünleri üreticilerine büyük destek sağlandığını söyleyen Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, “Dünyada son 20 yılda su ürünleri üretimi hızla gelişti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2021 yılı verilerine göre dünyadaki balık ürünleri üretimi yaklaşık 178 milyon tondur. Bu üretimin 800 bin tonu ülkemizde üretilmektedir. Ülkemiz aynı zamanda net ihracatçı bir ülke konumundadır. Yaklaşık yüzde 30’u su ürünleri üretiminin 800 bin tonu yani 239 bin tonu ihracata yöneliktir. İhracattan ülkemiz için 1.4 milyon TL katma değer üretilmektedir. Son 20 yılda balık ürünleri üreten balıkçılarımıza 20 yılda toplam 18,2 milyar TL ödendi. Son yıllarda balıkçılarımıza 10,2’si ÖTV destekli akaryakıt olmak üzere 7,2 milyar TL, 82,9 milyon TL Küçük balıkçılar için 82.9 milyon TL teşviklerle birlikte.

Tokat ekonomisine 6 milyon dolar destek

Su ürünleri üreticilerinin Tokat ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Şahin, “İlimizde karada ve iç sularda 46 adet alabalık tesisimiz var. Yıllık üretim kapasiteleri 7 bin 500 ton. 2021 yılındaki üretimleri ise 5 bin 800 ton. Yine ilimizden 2022 yılında ağırlıklı olarak Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerine olmak üzere 1200 ton ihracat yapılmıştır. Bununla ilimize 6 milyon dolar katkı sağlanmıştır. Yine ilimizde 2022 yılında da bakanlığımızca ihracatımıza destek sağlanmıştır. Su ürünleri üreten, 7/24, 365 gün ülkemiz ve ilimiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.