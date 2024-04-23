Başkan Genç 23 Nisan etkinliğine katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ortahisar ilçesi Hami Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, hayırsever iş insanı Hami Yıldırım, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ve Hacı Osman Hökeleli, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Bağımsızlık ateşinin 104. yılı

Etkinlikte 23 Nisan’ın önemine dair bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, “23 Nisan ölüm kalım savaşının vatan sevgisiyle zafer ulaştığı ve bir milletin sarsılmaz inancıyla dünyaya meydan okuduğu çok müstesna bir tarihtir. Bizler bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır ön görüsüyle yaktıkları bağımsızlık ateşinin 104. yılını kutlamanın onur ve gurunu yaşamaktayız. Siz çocuklarımıza armağan edilen Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Konuşmanın ardından etkinlik dans gösterileri, halk oyunları, ront gösterileri, koro ve ödül töreniyle devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dereceye giren Ortaokullar Arası Şiir Yazma Yarışması 1.’si Gürbulak Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Muhammed Batu Tüfekçi, 2.’si Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu Ravza Beren Baysal ve 3.’sü Bener Cordan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mihrimah Berra Alemdar’a ödüllerini takdim etti. Vali Yıldırım ise dereceye giren İlkokullar Arası Resim Yapma Yarışması 1.’si Hami Yıldırım İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Serra Naz Kılıç, 2.’si Kanuni İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Miranur Maral ve 3.’sü Ticaret İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ömer Halis Öztürk’e ödüllerini takdim etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.