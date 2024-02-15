Benin Cumhuriyeti iş insanları, GTO üyeleriyle buluştu

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından organize edilen ve iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla düzenlenen programda; Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayhan Özler, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel ve üyelerin yanı sıra Batı Afrika Ülkesi Benin Cumhuriyeti’nden Abomey-Calavi, Belediye Başkanı Angelo Evariste Ahouandjinou, Assana Grup Başkanı A. Waliou Aının ve iş insanları katıldı. Organizasyonda, Benin’den gelen heyet ile eş değer sektörlerde yer alan üyeler arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Türkiye Benin arasındaki mevcut ticari faaliyetler ve Benin’de bulunan yatırım fırsatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bölgemizin Türk ekonomisine yön veren kilit bir noktada olduğunu belirterek; Benin ile yapılacak iş görüşmeleri ve yatırımlar sürecinde, bölgemizin jeopolitik değerleri büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Yakın bir zamanda ikili iş görüşmeleri kapsamında Benin’e bir ziyaret organize edebileceğinin de altını çizen Başkan Aslantaş’a Benin Heyeti yoğun katılım ve verimli organizasyon için teşekkürlerini iletti.