Birleşmiş Milletler’den hibe sözleşmesi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

KMTSO ile UNDP Türkiye’de Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlerden zarar gören işletmelerin sahibi kadın girişimcilere yönelik 550 bin Dolar tutarında başlatılan hibe programında sona gelindi. Başvuru aşaması ve sonrasında yapılan mülakatlarla belirlenen 257 kadın işveren hibe desteğinden faydalanmaya hak kazandı.

Erken toparlanma faaliyetlerinin bir parçası olan bu ortak girişim, depremde en ağır yıkıma uğrayan dört ilden biri ve depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta işletmelerini ayağa kaldırmaya çalışan kadın işverenlere mali destek sağlamış oldu.

Girişimin imza töreni bugün Kahramanmaraş’ta kadın işverenlerle yapılan toplantıda gerçekleştirildi. Ticaret Borsası’nda düzenlenen imza törenine; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Harun Çiçekçi, UNDP Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, UNDP Saha Temsilcisi Mihriban Ançel, KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ile kadın işverenler katıldı.

Ayrıca programda; Sercan Uysal Çetin, Nurgül Göçgen ve Betül Fırat adlı kadın işverenler kürsüye çıkarak, hikâyelerini anlattı.

Çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz

Toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kadın işverenlere yönelik olan bu projenin çok önemli olduğunu belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Başlattığımız program çerçevesinde kadın işverenlerimize yönelik bir takım projeler gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hikmet Bey, bu konuda çeşitli ciddi çalışmalar yaptı ve bu programın Kahramanmaraş’a aktarılması noktasında güzel gelişmeler kaydetti. 800’ün üzerinde bir müracaat oldu. Yaklaşık 400 kişi mülakata çağrıldı. 250’nin üzerinde kadın işverenlerimizde hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı. UNDP yetkilileri ile görüşmelerimiz neticesinde bu kaynaklarımız ilerleyen günlerde inşallah daha da artacak. Programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

Kahramanmaraş bizim önceliğimiz

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise şunları kaydetti: “Kahramanmaraş yıkıcı depremden etkilenen illerin başında geliyor ve UNDP olarak bu gerçeğin farkındayız. Bu yüzden Kahramanmaraş bizim için öncelikli illerden birisi. UNDP olarak mümkün mertebe hızlı çözümler üretmeye gayret ettik. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyuz. Çünkü 257 kadın girişimcimize 550 bin dolar hibe dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası kurumlarla görüşmeye devam edeceğiz ve sizlerden aldığımız geri bildirimlerle bizim yeni fonlara ulaşmamıza vesile olacak. Kadın girişimcilere bu şekilde bir destek sağlayarak yalnızca bireylerin geçim kaynaklarını eski haline çevirmeyi değil, aynı zamanda bir toplumun normal hayatta dönüş umudunu da yeniden canlandırmayı hedefliyoruz.”

100 bin dolarla başlayan hikaye 550 bin dolarla sonuçlandı

KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ise, “Bizlerin amacı bu programlar vesilesi ile kadın işverenlerimize bir nebze de olsun fayda sağlayabilmekti. Elimizden geldiğince maksimum rakamı Birleşmiş Milletler’den talep ettik. Sağ olsun onlarda bize çok ılımlı davrandılar. Normalde 100 bin dolarla başlayan bu hikâye bugün 550 bin dolarla sonuçlandı. Bu programın amacı kadın işverenlerimize küçükte olsa katkı sağlamak. Bugün burada dağıttığımız rakam tam olarak 14 milyon 500 bin TL. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederken, hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan kadın işverenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.