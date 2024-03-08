Bozbey: “İlk işimiz çevre düzeni planı”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın, acilen çevre düzeni planını, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde şehrin anayasası haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Bozbey, “İlk yapacağımız işlerden bir tanesi Bursa kent anayasası dediğimiz bu çalışmayı başlatmak olacak. Bursa’da bir planlama ajansı kurulmasını önemsiyoruz. Ayrıca Bursa Akademik Kurulu da kurmak istiyoruz. Tarım topraklarının korunmasına yönelik bir anlayış olmalı. Pandemide, toprak yani gıda, su ve enerjisiz olmayacağını gördük. Plan, plan, plan. Kentin en iyi gelişimini sağlayacak olan üst ölçekli plandır” dedi. Bozbey, konuşmasının önemli bir bölümünü de depreme ayırırken, kent yöneticilerinin uyanık olması gerektiğini belirtti. Bozbey, şunları söyledi: “Bursa’nın sahibi yok. Fay hatları üzerine oturuyoruz. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün 25 yıl önce ortaya koyduğu fay hatlarını biliyoruz. Ancak tam olarak yer tespiti yapılmış değil. 7 civarında aktif fayımız var. O nedenle Bursa aktif faylar üzerine oturmuş bir kent.” Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde bölgede edindiği izlenimleri de aktaran Bozbey, Bursa’nın deprem sonrası planlamalarının da yapılması gerektiğini söyledi.

Bursa’da sanayinin çok önemli olduğunu da kaydeden Bozbey, “Ama katma değeri yüksek üretime yönelinmesi gerekli. Bursa’nın mühendislik birikimi de sermaye birikimi de var. Sanayi bölgeleri planlanırken, kentin anayasasına göre planlama yapılmalı. Bu yapılırken, raylı sistemler de bölgeye gitmeli. Bu da yetmez, önceden konut ve sosyal tesislerin, sonradan sanayi tesislerinin yapılması gerekir” dedi. Bozbey, bir soru üzerine Nilüfer Deresi’nin temiz akmasının paydaşlarla yapılacak çalışmalarla mümkün olduğunu da dile getirdi. Bursa’nın turizm değerlerinin çok fazla olduğunu ifade eden Bozbey, Hanlar Bölgesi çalışmasının çok doğru bir iş olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Bozbey, “Ancak Hanlar Bölgesi yaşamıyor. Orası akşam da yaşayan bir yer olmalı” diye konuştu.

Toplantıya BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın yanı sıra yönetim kurulu ve üyeler de katıldı.