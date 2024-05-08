Bursa Business School, yakın coğrafyanın eğitim üssü olacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İş dünyasında ihtiyaçların ve ilgi alanlarının hızla değiştiğine işaret eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, özellikle G7 ekonomilerinde bu değişime ayak uyduranların, geleceği tahmin etmenin yanı sıra geleceği inşa edenlerin bu dönemin kritik oyuncuları arasında bulunduğunu söyledi. BTSO tarafından kurulan Bursa Business School’un da bu amaçla hayata geçirildiğine işaret eden İbrahim Burkay, “Şirketlerimizin hepsinde 20-25 yıl önce eğitim hayatlarını tamamlamış ve o birikimlerle şirketleri yönetmeye çalışan profesyoneller bulunuyor. Dünyada da INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi örnekleri olan bu yapıyı 256 bin metrekarelik bir alanda ‘Bursa Business School’ konseptiyle iş dünyamızın ve ülkemizin hizmetine kazandırdık. Hedefimiz sadece Bursa iş dünyası değil, Türkiye ve yakın coğrafyadaki iş dünyasının eğitim merkezi statüsüne ulaşmak. Bunun için de uluslararası alanda bazı kolejler ve Türkiye’de de bazı üniversitelerle anlaşmalar yaparak Haziran ayından itibaren burada üst yöneticilerimize eğitim programlarına başlayacağız. Eğitimlerin yanı sıra şirket toplantıları, ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler de düzenlenecek. Merkezde otel ve kongre binası, toplantı ve konferans salonları, çalışma odaları, sanat galerileri ve kütüphane gibi imkanların yanı sıra klinik ve sağlık programları da yer alacak” dedi.

“Uludağ’ın turizm potansiyelini dönüştüreceğiz”

Merkezin aynı zamanda Bursa’nın turizmine de önemli katkı sağlayacağına işaret eden Burkay, Bursa’nın geçmişte sahip olduğu pek çok değeri de yeniden hayata geçireceğini söyledi. Burkay, “Biliyoruz ki Bursa bir sağlık merkezi. Bugün geldiğimiz noktada maalesef birçok güçlü olduğumuz noktada zayıfladık ve geri düştük. Bu merkezin bir diğer önemli özelliği de bir sağlık merkezi olarak hizmet verecek olması. Bununla ilgili de özellikle hem yurt içi hem de yurt dışında önemli sağlık merkezleriyle anlaşma süreçleri devam ediyor. Mayıs ayından itibaren burada sağlık hizmetleri de verilmeye başlanacak. Böylece iş dünyasının eğitimini sürdürürken aynı zamanda yöneticilerimize sağlık desteği de vereceğiz. Bu yapıyla Uludağ’ın turizm potansiyelini de değiştirecek önemli bir dönüşümü başlatacağız. 365 gün ve 12 ay hizmet verecek. Uludağ’ı sadece kayak ve kış turizmine bağlı olmaktan çıkaracağız” diye konuştu.