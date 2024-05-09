Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde borç tartışması

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimlerin ardından ilk değerlendirme toplantısını Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren daire başkanları ve şirket müdürleriyle mevcut durumun tespiti için toplantılar yaptıklarını anlatan Başkan Bozbey, bu süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının yaklaşık yüzde 60-70’ine erişebildiklerini söyledi. Bozbey, “Her geçen gün tespit ettiğimiz borç maalesef ki büyümeye devam etti. Önceki dönem belediye başkanı belediyenin toplam borcunun 7.1 milyar TL olduğunu belirtmişti. İlk olarak toplam borcu yaklaşık 10 milyar 309 milyon civarında tespit ettik. BUSKİ’nin toplam borcunu ise 10 milyar 132 milyon civarında. Bağlı şirketlere baktığımızda toplam olarak değerlendirildiğinde yaklaşık 4 milyar 635 milyon civarında bir borç bulunuyor. 7.1 milyar ile başlayan ve 20 milyar ile devam eden sürecin şu an 25 milyarı aştığını görüyoruz. Borçlar biner biner değil, milyon milyon değil, milyar milyar artıyor. Peki, bu para nerede harcandı?” dedi. Belediyeye bağlı şirketlerin ihale ve satın almalarında usulsüzlükler tespit ettiklerini iddia eden Bozbey, yanlış projelerle Bursa’nın bedel ödemeye mahkum edildiğini savundu. Mustafa Bozbey ayrıca akrabalarının işe yerleştirilmesi konusunda son günlerde gündeme gelen iddialar için de “Bu konuyla alakalı gereğini yaptığımızı da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Belediyemizi yönetirken liyakatli ve deneyimli kadrolarla hizmetlerimizi en iyi şekilde sunacağımızı herkesin bilmesini istiyorum” açıklamasını yaptı.

Aktaş iddiaları yanıtladı

Bozbey’in iddialarına geçmiş dönem belediye başkanı Alinur Aktaş da düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Aktaş, belediyenin Burulaş ve tüm iştirakleriyle birlikte 47,9 milyar liralık bütçesi bulunduğunu, 2048 yılına kadar ödenmek üzere 20 milyar 224 milyon lira borcu olduğunu kaydetti. Aktaş, bu oranın bütçenin yüzde 0,41’ine denk geldiğini dile getirdi. Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yalın belediyecilikte örnek olduğunu ve tüm verilere şeffaflıkla ulaşılabilir olduğunu belirterek: “Yapılan tamamen algı ve iftiradır” dedi.