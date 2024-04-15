Bursa’da suya yüzde 25 indirim yapıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Bursa’yı geleceğe taşıyacak önemli kararları hep birlikte alacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Halkın temsilcisi olarak yer aldığımız bu mecliste sorumluluğumuz büyük. Bursa'daki 17 belediye başkanımızın tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz, farklı siyasi görüşlere de sahip olabiliriz ama eminim ki buradaki herkesin tek amacı var o da kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle Meclis'te yer alan bütün partilerin burada uyum içinde çalışacağına kesinlikle inanıyorum. Kimsenin iyi niyetinden de şüphemiz yok elbette hatalarımız olacak, birbirimizi uyarmak yanlışın düzeltilmesini sağlamak da bu halka karşı Bursalı’lara karşı sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Bozbey’in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk oturumunda başkan vekillikleri, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları için oylamalar yapıldı. Yapılan seçimlerin ardından Başkan Bozbey meclise sunduğu suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle Bursalı vatandaşlar 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yüzde 25 daha uygun fiyata kullanacaklar ve reklam tabelalarında yabancı dil kullanımı olmayacak.