Türkiye artık ucuz tatil destinasyonu değil

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, genellikle daha pahalı destinasyonlar olarak bilinen İtalya ve İspanya gibi tatil bölgelerinde artık Türkiye’ye kıyasla daha ucuz tatil yapılabileceğini ortaya koydu. Araştırma, genellikle pahalı olarak kabul edilen İspanya'nın Costa Brava ve İtalya'nın Amalfi Sahili'nde, Bulgaristan ve Türkiye’ye nazaran daha ucuz paket fiyatları bulunabileceğini gösterdi.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma genellikle daha pahalı destinasyonlar olarak bilinen İtalya ve İspanya gibi tatil bölgelerinde artık Türkiye’ye kıyasla daha ucuz tatil yapılabileceğini ortaya koydu. Ürün ve hizmetleri test ederek tüketici tercihlerini destekleme amaçlı bir uygulama olan Which? tarafından yaz tatillerinin maliyeti üzerine yapılan araştırma sürpriz sonuçlar ortaya koydu. Aralarında Telegraph’ın da bulunduğu önde gelen İngiliz gazetelerinde de yer verilen araştırma, 15 ülkede yaklaşık 4,500 tur paketi arasında bu yaz için en uygun fiyatlı tatil paketlerinin karşılaştırılması yoluyla yapıldı.

Which?’in araştırmasına göre, ağustos ayı başında uçuşlar ve transferler dahil bir haftalık konaklama için en ucuz yerin kişi başı ortalama maliyetin 847 Sterlin ile Yunan adası Kalimnos olduğu görüldü. Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Türkiye ve Portekiz’den hiçbir yerin uygun fiyatlı tatil beldeleri sıralamasında ilk 10’da yer almamasının şaşırtıcı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Araştırma, genellikle pahalı olarak kabul edilen İspanya'nın Costa Brava ve İtalya'nın Amalfi Sahili'nde, Bulgaristan ve Türkiye gibi geleneksel olarak iyi fiyatlı destinasyonlara nazaran daha ucuz paket fiyatları bulunabileceğini gösterdi.

Uzmanlar Amalfi Sahili'nin uygun fiyatlı bir tatil algısı yaratmasa da bölgedeki çok çeşitli konaklama ve indirim seçenekleri sayesinde uygun fiyatlı konaklama imkanı bulma şansının yüksek olduğunu, bölgeye çok sayıda uygun fiyatlı uçuşun da olduğunu belirtiyor. Amalfi sahil şeridi, UNESCO listesindeki kıyı şeridi boyunca 13 şehir ve kasabaya ev sahipliği yapıyor ve Positano, konaklamanın en pahalı yerlerinden biri olarak değerlendiriliyor.