Turizm geliri ilk çeyrekte 8,8 milyar $ ile rekor kırdı

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Türkiye’nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, verileri değerlendirirken “Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik” yorumunu yaptı. İlk çeyreği 9 milyon 68 bin ziyaretçi ile kapattıklarını belirten Bakan Ersoy, “Geçen sene ile kıyaslandığında yüzde 16,7’lik artışla gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 60 milyon ziyaretçiydi. Aslında yıl sonu planlamasında yüzde 5,8’lik bir artış ön görüyorduk. İlk çeyrek ise yüzde 16,7’lik bir artış oldu. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Yılsonu ziyaretçi hedefine uyumlu bir şekilde gidiyoruz” dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022’de yaptığı revizyon kapsamında Banka Kartları Merkezi verileri ile sağlık turizmi araştırma sonuçlarını turizm istatistiklerine entegre ettiğini hatırlatarak 2012-2023 arası turizm gelirlerinin buna göre revize edildiğini kaydetti. Ersoy, ayrıca geceleme ve günübirlik ziyaretçi sayılarının da güncellendiğini bildirdi. Ersoy’un verdiği bilgilere göre revizyon sonrası daha önce 54,3 milyar dolar olarak açıklanan 2023 yılı turizm gelirleri 55,9 olarak düzeltildi. Önceden 8,69 milyar dolar olarak açıklanan 2023’ün ilk çeyrek turizm gelirleri ise 8,3 milyar dolar olarak revize edildi.

“Ortalama kalış süreleri değişti”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl yapılan revizyonda Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçi verilerinin kullanılmaya başlandığına işaret ederek, “Çıkış yapılan sınır kapısı türü yani deniz, demir, hava, kara ayrımında hesaplamalar detaylanarak güncellenmeye başladı. Sınır kapılarının tamamı günübirlik giriş çıkış bazında sisteme entegre edildi. Çok daha kesin veri elde edilmeye başlandı” dedi.

Yılın ilk üç aylık döneminde turizm pazarında birinci sırada İran’ın, ikinci sırada Almanya’nın, üçüncü sırada ise Rusya Federasyonu’nun yer aldığını aktaran Ersoy, şunları söyledi: “Ortalama kalış sürelerinde yeni sisteme göre değişiklikler oldu. Bu yıl ilk çeyrekte pandemi öncesi rakamlara yaklaşmaya başladık. Yıl sonu için ortalama 9,7’lik kalış süresi hedefimiz vardı. İlk çeyrek 11,1 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 84 dolar olan kişi başı gecelik harcamalar da bu yılın aynı döneminde 93 dolara ulaştı. Bu yılın sonundaki beklentimiz yeni revizyonla 103 dolar olarak belirlendi. En yüksek kişi başı gecelik harcama rakamlarına Türkiye’nin geldiğini görüyorsunuz.” Bakan Ersoy, turizmde bu yıl geliştirilen hedef alanlarında ise İskandinavya pazarında ortalama yüzde 25, Asya-Okyanusya pazarında yüzde 63, Kuzey Amerika pazarında ise yüzde 19’luk bir artışın yaşandığını sözlerine ekledi.

“Milliyet farkı”na 54 bin 694 TL ceza

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da “milliyet farkı” alan Antalya Limak Lara Hotel’e 54 bin 694 TL ceza kesildiğini açıkladı. Otel, Britanya’daki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğunu fark edince 120 Euro (4 bin 157) “milliyet farkı” almıştı.

Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul Park ihalesine de değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Mevcut kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul’a, Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Süreç planlandığı gibi devam ediyor” dedi.