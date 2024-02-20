Bursa’nın vergi şampiyonu Tofaş oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın 2022 yılı kurumlar ve gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. 2022 beyanlarına göre ilk 5’te bulunan kurumlar vergisi mükellefleri arasında ilk sırayı 647.9 milyon lira tahakkuk eden vergi ile TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. aldı. 542.6 milyon lira tahakkuk eden vergi ile Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 196.9 milyon lira tahakkuk eden vergi tutarıyla dördüncü sırada yer alırken, 195 milyon lira ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. beşinci sırada yer aldı. 2022 yılı gelir vergisi rekortmenlerini de açıkladı. İlk sırada yer alan mükellef isminin açıklanmasını istemezken, 12.5 milyon lira tahakkuk eden vergi tutarı ile Hüseyin Özdilek ikinci sırada yer aldı.



Kurumlar Vergisi ilk 10 ve Tahakkuk eden vergi (TL)

1. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - 647.986.947,45

2. Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. - 542.637.808,76

3. Adının açıklanmasını istemeyen mükellef

4. ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 196.955.596,70

5. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. - 195.088.054,84

6. Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi A.Ş. - 140.604.545,22

7. Adının açıklanmasını istemeyen mükellef

8. Adının açıklanmasını istemeyen mükellef

9. Göliplik Şeremet Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 116.313.298,92

10. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. - 96.164.635,23