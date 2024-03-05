"Bursa’yı demir ağlarla öreceğiz"

ALİ ŞAHİN/BURSA

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında CHP’den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mustafa Bozbey, gelişen, güçlenen, güvenli, geçinen ve gülümseyen Bursa mottosuyla kenti yönetecek projelerini açıkladı. 20 yıllık Nilüfer belediye başkanlığını dönemini referans olarak gösterdikten sonra projelerini açıklayan Mustafa Bozbey, Bursa’nın sosyoekonomik, eğitim ve sağlık sıralamalarında sürekli gerilediğini hatırlatarak, “Bursa’yı yıllar içerisinde kaybettiği sıralamalara yeniden çıkaracağız” dedi. Bursa’nın halen 1998 yılından kalma çevre planı düzeni ile yönetilmeye çalıştığını söyleyen Bozbey, “Şehir yarı yarıya büyüdü. Bizin ortak akılla hayata geçirilmiş bir çevre düzeni planına ihtiyacımız var. Bursa’mızın geleceğini şansa bırakmayıp adil katılımcı ve dirençli bir şehir olması için stratejik plan oluşturacağız. Bu çerçevede ivedilikle bir Planlama Ajansı kuracağız ve içinde akademik oda temsilcileri ve üniversitelerimizin de olacağı Bursa akademik kurulunu hayata geçireceğiz. Bu sayede; ulaşım, sanayi, kültür ve turizm, demografik yapı, sektörel, kırsal alan, yeşil alan stratejilerine yönelik master planları yapacağız. Katılımcı bir süreçle öneriler oluşturularak 1/100.000 ölçekli planın hazırlanması ve onaylanması ile Bursa’nın 2050 vizyonunu yani anayasasını hazırlayacağız” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm planlarını mikro bölgelemeler ve analiz çalışmalarına göre katılımcı süreçlerle hazırlayacaklarını belirten Bozbey, yeniden ‘Yeşil Bursa’yı oluşturmak için 1 milyon ağaç dikerek ülkeye örnek olacakların söyledi. Yenişehir havalimanının daha aktif hale gelmesini önemsediklerini belirten Bozbey, “Yenişehir Havalimanı ve Yüksek Hızlı Tren istasyonu yakınında yaklaşık 400 hektar büyüklüğündeki alanda Fuar, kongre ve AR-GE merkezi oluşturacağız. Ayrıca bu alanda gümrük, E-Ticaret ve Depolama Merkezi yapmak için girişimde bulunacağız. Böylelikle o bölgenin tarım ürünlerinin ihracatını da teşvik edeceğiz” dedi.

“Bursa metro ve füniküler ile tanışacak”

Bursa’da herkesin yürüme mesafesinde toplu taşımaya ulaşabilmesi için projeler geliştirdiklerini söyleyen Bozbey, “Hafif Raylı Sistemden sonra nihayet Bursa’mız bizim dönemimizde Metro ile tanışacak. 18 kilometrelik M1 hattıyla Hamitler’den Paşaçiftliği’ne, 14 Kilometrelik M2 hattıyla Paşaçiftliği’nden Otosansit’e, 5 kilometrelik M3 hattıyla Şehir Hastanesi’nden Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ne, 10 kilometrelik M4 hattıyla Uludağ Üniversite’sinden Kayapa Sanayi Bölgesi’ne, Metro çalışmalarımızı başlatacağız. Tramvay Hatlarımızı da çoğaltacağız. Mudanya, İnegöl ve Mustafakemalpaşa’da tramvay hatları oluşturacağız. Arabayatağı-Mimarsinan, Altıparmak-Millet Hastanesi, Arapşükrü-Tophane, ve Emirsultan-Teleferik arasında 4 adet Füniküler hattı planlıyoruz. Raylı sistem önerilerimizle tüm Bursa’mızı demir ağlarla öreceğiz” ifadelerini kullandı. Bozbey ayrıca Geçit ve Mudanya arasına metrobüs hattı kuracağını, 30 kilometrelik Yeni Kuzey Bulvarı ile 21 kilometrelik Güney Bulvarı çalışmalarını ve körfez içi deniz ulaşımını başlatacağını açıkladı.

“Afet koordinasyon merkezi oluşturacağız”

Bursa için bir acil eylem planı da hayata geçireceklerini söyleyen Bozbey, “Sadece büyük afetler için değil, kente dair tüm orta ve büyük çaplı acil durum ve afetleri, belediye bazında koordine etmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıracak bir acil durum ve afet koordinasyon merkezi oluşturacağız. Bursa'nın her bir mahallesine, afeti izleyen ilk dakikalarda eğitilmiş mahalle afet gönüllüleri tarafından müdahaleyi sağlayacak, içerisince öncelikli ihtiyaç duyulan jeneratör, kazma, kürek, delici-kesici aletler, ilkyardım dolabı, sedye, aydınlatma gibi malzemeler bulunduracak istasyonlar yapacağız” dedi. Çocukları ve gençleri önceleyen projeleri de hayata geçireceğini vurgulayan Bozbey, “Özellikle 12-18 yaş grubu için sosyal uyum ve diyaloğu odağa alarak, gençlerin ve çocukların buluşabileceği, tasarımını da birlikte yapabilecekleri kamusal alanlar oluşturacağız. Kooperatiflerimizi bir çatı altında buluşturacağız” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlamında da aktif olacaklarını söyleyen Mustafa Bozbey, “Ülkemizde oluşan barınma ve konut krizine destek olmak amacıyla; kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle ev problemi yaşayan vatandaşlarımıza, yoksulluk yaşayanlara, engelli bireylere ve bekâr annelerimize 1 yıl boyunca düşük kira ile belediyeye ait geçici konutlarda konaklama sağlayacağız. Oluşturacağımız Engelsiz Fabrikada iş dünyasına kazandırılmaları güç olan engel gruplarındaki bireylere istihdam sağlayacağız” dedi. Bozbey ayrıca anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine süt desteği, ihtiyaç sahiplerine Halkkart ve KantinKart ile destek sunarken bu kartlar aracılığıyla esnafı da kalkındıracaklarını vurguladı.