BUSİAD Başkanı Küçükkayalar: “Seçim sonrasında belirsizlik bitmedi”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), üyeleri nezdinde Nisan 2024’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçları değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, seçim sonrasına ilişkin belirsizliğin halen ortadan kalkmadığını gözlemlediklerini söyledi.

Küçükkayalar, “Daralma beklentisi, ekonomi kurmaylarının yerinde kalıp kalmayacağı, ihracatta dövizin nerelere geleceğine ilişkin belirsizlik, işgücü maliyetlerinin ne olacağına ilişkin öngörülemezlik üretim ve hizmet sektöründeki üyelerimizin ortak kaygıları olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca finansa ulaşımın zorlaşması da öngörülebilirlik için zorlayıcı bir unsur olarak önümüzde. Bu anket bize öngörülebilirlik, güven ve istikrarı bir kez daha hatırlatmıştır. Bu üç faktörün yerine oturmasıyla Bursa ve Türkiye üretim ve hizmet sektörlerinin atılım yapmaması için bir neden yoktur” dedi.

İhracat ve yatırımda azalma beklentisi

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla yapılan ankette 2024’ün ikinci çeyreğine yönelik karmaşık sinyaller verildiği, henüz belirgin bir ivme kaybı olmadığı ifade edildi. Yılın ilk çeyreğinde imalat sanayinde zayıflamanın görece belirginleştiği belirtilirken, imalat sanayinde makine-teçhizat yatırımlarında bir önceki çeyreğe göre azalma yaşandığı, aynı gerilemenin ihracat yapan firmaların, son üç aylık ihracat siparişlerinde de gözlendiği bildirildi. Gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinde de azalma yönünde bir seyir olduğu dile getirilirken, şu ifadelere yer verildi: “İmalat sanayinde ortalama olarak faiz riskinin bir önceki çeyreğe göre artış gösterdiği gözlenmiştir. Firmalar belirgin bir kur riski taşımazken imalat sanayinin kur riskinde bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalış izlenmektedir. Firmaların finansman ihtiyacı geçmiş 3 aya kıyasla bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artmıştır. Bununla birlikte, firmaların gelecek 3 aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklentisinin yukarı yönlü olduğu görülürken, beklentinin bir önceki çeyreğe göre güçlenmesi söz konusudur.”

Enflasyonda artış beklentisi sürüyor

Önümüzdeki 6 ay boyunca ücretlere ilişkin maliyetlerin artacağının öngörüldüğü ankette firmaların karlılık düzeylerinde bir önceki çeyreğe nazaran ortalama olarak iyileşme yönünde bir değişim gözlendiği bildirildi. Ankette; “Benzer şekilde firmaların gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarındaki artış beklentisinin ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre zayıfladığı gözlenmektedir. Bu haliyle firmalar üzerindeki maliyet baskılarının hafiflediği ve fiyat artış hızında yavaşlama olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan firmaların yıl sonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisi artış eğilimini korurken söz konusu beklentideki değişimin imalat sanayinde zayıfladığı gözlenmiştir” denildi.