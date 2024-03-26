MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Mesleki eğitim alanında yapılan çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Konya, gençlerin meslek hayatına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarını sağlamak amacıyla önemli bir girişime daha imza attı.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında başlatılan Mesleki Eğitim Seferberliği kapsamında Konya OSB'deki fabrikalar, 8. sınıf öğrencilerine kapılarını açarak onları üretim sürecine dahil etti.

Mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak gençleri üretim süreciyle buluşturan bu seferberlik kapsamında gerçekleştirilen geziler, gençlerin kariyer planlaması yaparken daha bilinçli kararlar almalarına da katkı sağlıyor. Gençlerin sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda pratik deneyimlerle de meslek hayatına hazırlanmasını hedefleyen proje, nitelikli iş gücünün yetişmesinde önemli bir rol oynayarak Konya’nın geleceğine de ışık tutuyor.

Konya OSB'deki fabrikaların gençler için önemli bir öğrenme alanı olduğunu belirten Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, "Mesleki eğitim için seferber olduk. Konya'da başlattığımız Mesleki Eğitim Seferberliği kapsamında 8. sınıf öğrencilerimize Konya OSB'deki fabrikalarımızı gezdirmeye, gençlerimizi üretimle tanıştırmaya devam ediyoruz" dedi.