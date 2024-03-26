Beta Enerji, şarj istasyonu üretimine başladı

Eray ŞEN/ADANA

Yerli yazılım ve donanımla üretilen Voltgo, pilot bölge Adana’nın yanı sıra İstanbul ve Ankara’da belirli noktalara kuruldu. Şirket, Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı planladığı Voltgo’yu, bir yıl sonra ihraç etmeyi de planlıyor.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, Voltgo’yu ‘dikey girişimcilik modelinin bir ürünü’ olarak tanımladı. Dağsuyu, “Bu, Beta Enerji’deki tecrübemiz, mühendislerimiz, know-how’ımız, tedarikçilerimiz ve burada kurduğumuz hayallerle ürettiğimiz bir ürün” dedi.

Dünyanın önemli otomobil markalarının önümüzdeki 50 yılda kapasitelerinin yüzde 100’ünü elektrikliye çevireceklerini vurgulayan Dağsuyu, “Bu gelişme, ulaşımın yakıt şekli ve biçiminin değişeceği anlamına geliyor. Fosil yakıtlar yerine elektriğe geçilen bir dönemdeyiz. Buna ayak uydurmak gerekiyor. Bu süreçte kendi yazılım ekibimizi kurduk. Voltgo’yu donanımı ve yazılımı tamamen bize ait bir ürün olarak geliştirdik” diye konuştu. Sektörde yazılım ve donanımı hazır alan firmaların, sonradan çıkan sorunlara müdahale etmekte zorlandığına dikkat çeken Dağsuyu, “Biz yazılım ve donanımda istediğimiz bütün iyileştirmeleri yapabiliyoruz” bilgisini verdi. Volgo’nun yazılımına geçen yıl depremden hemen sonra başladıklarını açıklayan Dağsuyu, şöyle devam etti:

“Şu anda 50’den fazla noktada 70’ten fazla şarj soketimiz var. Adana ve çevresini pilot bölge seçtik. Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Ürünümüz çok hızlı, çok verimli, çok güçlü. Teknik anlamda bir şüphemiz yok ama buna nasıl bir ek yapabiliriz diye düşünüyoruz. Mesela Voltgo istasyonlarında kullanıcıya kahve ikram edebiliriz, beklerken belki bir platformdan film izleme gibi sosyal faydalar sağlayabiliriz. Ya da kütüphane gibi bir yer yapmak hayalimiz var Bu yönde hazırlıklar yapıyoruz.”

“Daha sosyal ve premium alanlara konumlandık”

Voltgo’yu benzerlerinden ayıran özellikleri anlatan Dağsuyu, “Diğer markalara göre daha sosyal ve premium alanlara konumlandık. Adana’da Atlı Spor, Yelken Kulübü, Tenis Dağcılık gibi hangi kulübe giderseniz Voltgo’nun şarj istasyonu var. Türkiye’ye de bu mesajı vermek için Ankara’da Hakimler Savcılar Kurulu, İstanbul’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne kurduk. Sanayi, ihracat, sosyal yaşamın olduğu yerlerde varız” ifadesini kullandı.

“Voltgo’yu bir yıl sonra ihraç etmeye başlarız”

Dağsuyu, iç ve dış pazar hedefleri hakkında şunları söyledi: “ Voltgo’yu bir yıl sonra ihraç etmeye başlarız ama önce Türkiye’de vizyonumuzu ve pazar konumlanmamızı bitirip, sonra Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Önceliğimiz Avrupa ama hedefimizde bütün dünya var. Sektörün merkezi Çin’e karşı dezavantajımız olduğunu düşünmüyorum. Avrupa’ya daha yakın olduğumuz için maliyette dengelenme var. Gururla söylüyoruz ki biz bu işte üretici olduk. Türkiye’deki markaların çoğu donanımda ve yazılımda üretici değil.”

Yerli otomobil TOGG’un vizyonuna atıfta bulunan Dağsuyu, “Türkiye’nin başlattığı bu vizyonu ulaşımda devam ettirmek istedik. Ülkemiz olarak dünyada ‘sizi teknolojide yakalayabiliyoruz’ bakışını TOGG ile gösterdik. Aynı şekilde elektrikli şarj istasyonları konusunda Voltgo ile ‘biz de varız’ diyebiliyoruz” ifadesini kullandı.

“Fabrikadaki araçlar elektriğini GES’ten karşılıyor”

Beta Enerji ve Voltgo’nun üretim alanlarında kullandığı bütün araçların elektrikliye geçtiğini aktaran Dağsuyu, şu bilgileri verdi: “Servis bakımdan satış ekibine ve patronlara kadar herkes elektrikli araca biniyor. Ulaşımda sıfır emisyon harcıyoruz. Fabrikadaki elektrikli şarj istasyonlarımızı da güneş enerjisine bağladık. Dolayısıyla arabalarımızı güneşten aldığımız enerji ile çalıştırıyoruz. Doğaya zararı ve yakıt maliyetini sıfırladık. Şarj istasyonlarında da güneş enerjisi kullanılması ise gittiğimiz yerin fiziki altyapısına göre değişiyor. Güneş enerjisi kullanılabilir ve halkın daha çok olduğu yerlerden birindeyse şarj istasyonunda da GES olabilir.”

“Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü”

Beta Enerji’nin yeni tesis yatırımına da değinen Dağsuyu, “Yeni fabrikaya geçişe 2025 yılında başlayıp, 2026’da tamamlayacağız. Bu tesis bittiğinde Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü olacak. Markalarımızı tek çatı altında toplayacağız. Voltgo da bu kampüste yer alacak. Endüstriyel enerji alanında ihtiyaç duyulan A’dan Z’ye her türlü ürünü üretiyor olacağız. Bu da bize ‘uçtan uca üretim yapabilen firma’ madalyası takacak” dedi.