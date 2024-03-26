Maxion İnci Jant Grubu’na TAYSAD’dan başarı ödülü

İZMİR / EKONOMİ

2014 yılından bu yana ihracat performansıyla düzenli olarak ilk üçte yer alan Maxion İnci Jant Grubu, dünyanın en büyük jant üreticisi Brezilyalı Maxion Wheels ve İnci Holding iştiraki olan Maxion Jantaş ve Maxion İnci şirketlerinden oluşuyor.

Hem otomotiv tedarik sanayinin hem de ülke ekonomisinin lokomotif şirketleri arasında yer aldıklarını belirten Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Sadece Maxion İnci şirketimizin ihracat performansı ile dahi TAYSAD Başarı Ödülü’ne layık görülmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. Grubumuz, yıllık 13 milyon jant üretim kapasitesi, bin 800'den fazla çalışanı ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 fabrikası ile 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Güçlü ihracatımız ile ülkemizin ekonomisini desteklemeye ve nice başarılara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.