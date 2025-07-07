Hububat ihracatı yılın ilk yarısında 6,1 milyar dolar oldu

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Hububat ihracatı miktar bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 düşerken ihracat birim fiyatlarında sağlanan yüzde 7,2’lik yükseliş değer bazında ihracata yüzde 4,5’lik artışı beraberinde getirdi. En fazla ihraç edilen mal grubu 618,3 milyon dolar ile çikolata ve kakao içeren ürünler olurken, onu 553 milyon dolar ile ayçiçek yağı takip etti. 922 milyon dolar ihracatla sektör açısından ilk sırada gelen Irak’taki daralma yüzde 12,1’e ulaşırken, ihracat artışının yüzde 32,1 seviyesine geldiği ABD 417,2 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Bu iki ülkeyi sırasıyla Suriye, Cezayir ve Suudi Arabistan takip ederken, Almanya ve Birleşik Krallık ilk 10’daki ülkeler arasında yer aldı.

“TMO’nun fiyatları tahıl üreticileri için bir garanti”

Dünyada 2025/26 sezonuna ilişkin küresel buğday görünümünün, arz ve tüketimdeki artış beklentileriyle görece olumlu bir tablo çizdiğine dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları ifade etti:

“Yeni sezonda dünya buğday üretiminin 808,5 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağı, buna karşılık bazı ülkelerde stokların düşeceği öngörülüyor. Özellikle Avrupa Birliği ile Çin ve Türkiye gibi büyük üretici ve tüketici ülkelerde dönem başı stoklarında daralma dikkat çekiyor. Bahar aylarındaki don olayının etkilerinin devam ettiği yurt içinde Mayıs yağışları bazı bölgelerde verim artışına katkı sağlasa da kıraç alanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle buğdayda yüzde 15, arpada yüzde 25’e varan rekolte düşüşü öngörüyoruz. TÜİK verilerine göre 2025 yılında bitkisel üretimin yüzde 5,3 oranında azalmasının beklendiği yeni hasat sezonunda, TMO’nun alt eşik olarak belirlediği fiyatlar verim kayıpları yaşayan tahıl üreticileri için bir garanti olacak. Bu yıl buğday ithalatında sınırlama öngörülmemesini, arz güvenliğini sağlamak açısından önemli bir tarımsal politika refleksi olarak değerlendiriyoruz. Diğer yandan, ithalat artışlarının iç piyasadaki üretici maliyetleri ve kârlılık dengesi açısından da dikkatle yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

“Dünyada pirinç ticareti iç pazarlara yoğunlaştı”

Yeni sezonun küresel pirinç piyasasında üretim ve tüketimin rekor seviyelere ulaşacağı, buna karşın ticaret hacminin hafifçe gerileyeceği bir dönem olacağını belirten Tiryakioğlu şunları söyledi:

“FAO’nun son verilerine göre, pirinçte küresel üretimin 538,7 milyon ton, tüketimin ise 538,8 milyon ton ile rekor düzeye çıkması bekleniyor. Hindistan, Bangladeş ve Çin’deki üretim artışları bu büyümeyi desteklerken, Endonezya ve Brezilya’da üretim düşüşleri dengeleyici unsur olarak öne çıkıyor. Öte yandan küresel ticaretin 60,8 milyon tona gerilemesi, üretim artışına rağmen iç tüketime yönelişin arttığını ve ihracatçılar arasındaki rekabet alanının sıkılaştığını gösteriyor. Hindistan rekabetçi fiyatlarla pazar payını korurken, diğer Asyalı ihracatçılar bu baskı altında büyüme kısıtı yaşıyor. Pirinçteki fiyat artışları nedeniyle devlet müdahalesinin gündeme geldiği Japonya’nın uzun yıllar sonra ilk kez Güney Kore’den pirinç ithal etmesi, Asya piyasasındaki arz-talep dengesinin ne denli hassaslaştığının bir kanıtı. Bu görünüm, Türkiye gibi pirinçte büyük ithalatçı olmayan ancak küresel tahıl fiyatlarından doğrudan etkilenen ülkeler için stratejik gözlemi zorunlu kılıyor. Artan maliyetler, döviz kuru hareketleri ve dış piyasadaki rekabet baskısı, iç fiyat oluşumlarını ve tüketiciye yansıyan maliyetleri belirleyici hale getiriyor.”