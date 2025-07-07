Tatar: “AÖF ile küresel yapının parçası olmanın gururunu yaşıyoruz”

Lefkoşe/Ekonomim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1982 yılından bu yana milyonlarca öğrenciye eğitim imkânı sunarak, 43. yılında da yurt dışındaki öğrencilerine ulaşmaya ve onların eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve soydaşlara sınırları aşan bir anlayışla eğitim fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi, bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) mezunlarının mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Anadolu Üniversitesi’nin liderliğini takdir ettim

Mezuniyet törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında törene katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim, yaşı ne olursa olsun, konusu ne olursa olsun insanı geliştiren, kültürle besleyen, yaşamı daha nitelikli ve anlamlı kılan bir değerdir. Elbette ki bu süreç fedakârlık gerektirir. Zamanınızdan, konforunuzdan, hatta eğlencenizden ödün vererek gösterdiğiniz bu çaba, aslında geleceğe yapılmış en büyük yatırımdır. Eğitime yapılan yatırım; bireye, aileye, ülkeye ve gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır. Bu nedenle özellikle belli bir yaşın üstünde olup bugün burada mezuniyet sevincini yaşayan sizleri ayrıca takdir ediyor ve devletimiz adına teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır ülkemizde hizmet veren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin geldiği nokta gerçekten gurur vericidir. Teknolojinin ve iletişimin bu denli geliştiği bir çağda, dünyanın dört bir yanında 53 farklı ülkede milyonlarca öğrenciye ulaşan bu sistem, eğitimde evrensel bir başarı örneğidir. Eskişehir’deki merkezi ziyaretimde bu yapıyı yakından görme fırsatım oldu. Modern altyapısı, dijital olanakları ve yenilikçi vizyonuyla Anadolu Üniversitesi’nin bu alandaki liderliğini takdir ettim. Bugün sizler de yalnızca bir diplomaya değil, aynı zamanda bu küresel yapının parçası olmanın onuruna da sahip oluyorsunuz. Mezuniyetinizin ardından öğrendiklerinizle sadece bireysel kariyerinize değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişimine, gücüne ve uluslararası vizyonuna da katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Bu vesileyle Anadolu Üniversitesi’nin kurucularına, akademisyenlerine, iletişim uzmanlarına ve tüm emeği geçenlere devletim ve milletim adına teşekkür ediyor; hepinize yürekten başarılar diliyorum.”

Sınıf arkadaşına plaket

Törende, 21 yıl boyunca Anadolu Üniversitesi'ne hizmet veren öğretim görevlisi Kenan Tarık Belidoğlu’na da emekliliği dolayısıyla plaket takdim edildi. Tatar’a plaketini veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kenan Tarık’ın eski sınıf arkadaşı olduğunu olduğunu belirterek “Kendisi sınıf arkadaşımda babası da öğretmenimdi bu ödülü vermem bu nedenle son derece anlamlı” dedi.

“Açıköğretimle Türkçe’yi dünyaya taşıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Lefkoşa’daki törende açıköğretimin küresel vizyonunu şöyle özetledi: “Gökyüzü gibi olacağız.” Büyük, Lefkoşa Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada açıköğretim sisteminin evrensel büyüklüğüne ve hedeflerine dikkat çekti. Üniversiteyi bir aile olarak gördüklerini belirten Büyük, “Üniversitelerde bir farkımız var; biz bir aileyiz. Öğrencilerimizi de ailenin fertleri olarak görüyoruz” dedi.

“Öğrencilerim bazen benden büyük”

Ecampus üzerinden verdiği derslerde öğrencilerine “değerli arkadaşlar” diye hitap ettiğini belirten Prof. Dr. Büyük, “Çünkü bazı öğrencilerim benden büyük, bazıları yaşıtım, bazıları ise genç. Sınıfta genelde 18-20 yaş grubu olur ama açıköğretimde çok daha geniş bir yaş aralığı var” ifadelerini kullandı.

“Türkçeyi dünyaya öğreteceğiz”

Açıköğretim sisteminin 40 yıldır 53 merkez üzerinden hizmet verdiğini aktaran Büyük, bu yıl ilk kez Türk dili ve kültürü programını küresel düzeyde başlatacaklarını açıklayarak; “Yıllardır Türkçe bilenlere ulaşıyorduk ama artık Türkçeyi öğretmek için yola çıktık. Gökyüzü gibi olacağız. Her yerde, Güney Amerika’dan Japonya’ya kadar yıldızlarımızı göreceksiniz.” şeklinde konuştu. Bu programın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığını belirten Büyük, “Türk Dili ve Kültürü Programı ile dünyaya açılıyoruz. Ayrıca dört adet İngilizce programımızla da küresel eğitim sunacağız” dedi.

“Kıbrıs’taki yabancılara da Türkçe öğretmeye hazırız”

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs’taki eğitim deneyimlerine de değinen Prof. Dr. Büyük, ülkede çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu ifade etti. Büyük, “Kıbrıs’ta üniversitelerde ve hizmet sektöründe Pakistanlı, Endonezyalı ve birçok ülkeden öğrenciler ve çalışanlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyoruz; eğer yönlendirilirlerse bu öğrencilere Türkçe öğretmek istiyoruz. Programlarımıza kayıt olmaları yeterli” diyerek çağrıda bulundu.

Temsilcimiz Baş başarı belgelerini sundu

Mezuniyet törenin devamında mezun olan öğrencilere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Barış Kılınç, Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Birim Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Daire Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Akbaş, Ekonomi Gazetesi Eskişehir Bölge temsilcisi Ali Baş takdim etti. Törenin sonunda mezun olan öğrenciler keplerini KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rektör Yardımcısı Büyük ile havaya attı.