Çelik sektörü enerjisinin yüzde 25’ini yenilebilir kaynaklardan elde edecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Avrupa Birliği tarafından 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak olan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’ndan (SKDM), en çok etkilenecek sektörlerden biri olan demir-çelikte söz konusu uygulamadan zarar görülmemesi için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda AB destekli olarak yürütülen Karbon Yönetimi İçin Kümelerarası İş Birliği Projesi’nin açılış toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (ENSİA) koordinatörlüğünde, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri (EDDMİB) ve İtalya’dan CosVig ortaklığında yürütülen; İzmir Kalkınma Ajansı, İzenerji ve Eurosolar Türkiye’nin iştirakçi olarak yer aldığı proje, Avrupa Birliği tarafından 520 bin Euro hibe ile desteklenecek.

“Hedefimiz yüzde 25’e çıkmak”

Demir çelik şirketlerinin temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, sektörün üretimde kullandığı enerjinin yüzde 6’sının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığına dikkat çekti. 2026 yılına kadar üyelerine gerekli destek mekanizmalarını sağlayacaklarını belirten Ertan, “Bugün kullandığımız enerjinin yüzde 6’sını yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Kısa vadede hedefimiz bu oranı yüzde 25’e çıkarmak” dedi.

“Rüzgar güllerinin üretim merkezi İzmir”

Karbon ayak izlerini azaltmak isteyen firmaların başta çatı tipi güneş enerjisi sistemleri ve jeotermal olmak üzere temiz enerji kaynaklarına büyük ölçekli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan ENSİA Başkanı Alper Kalaycı ise, “Türkiye’de rüzgar gülü üretiminin büyük çoğunluğu İzmir’de yapılıyor. Demir-çelik firmalarının SKDM’ye hazırlık ve farkındalık seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Yüksek seviyede enerji tüketen demir çelik üreticilerinin, katma değeri yüksek ürün ihracatlarında Avrupa Birliği’nde önemli payı var. 2053 aslında çok yakın bir tarih, o tarihe kadar karbon emisyonunu 0’a düşürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) olarak İzmir’deki tüm temiz enerji uygulamalarına ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi çalışmalarına destek verdiklerini açıklayan Genel Sekreter Mehmet Yavuz, “Temiz enerji sektöründe dünyadaki başarı örneklerinin tümünde, küme organizasyonları ile yaratılan sinerji rol oynuyor. Biz de buna ayak uyduracağız” dedi.

Proje 36 ay sürecek

Konuşmaların ardından ENSİA Avrupa Birliği Projeleri Koordinatörü Hazal Coşkun, Karbon Yönetimi İçin Kümelerarası İş Birliği Projesi takvimi ve işleyişi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. AB tarafından 520 bin Euro hibe destek almaya hak kazanan projenin 36 ay süreceğini belirten Kaya, projenin 3 ana eksenini kıyaslama ve deneyim faaliyetleri, kapasite faaliyetleri ve lobicilik faaliyetleri olarak açıklandı.