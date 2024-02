ÇKA Genel Sekreteri Duran: Maaşlı çalışmayı değil, iş kurmayı hayal edin

Takip Et

Eray ŞEN/ADANA

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) girişim sermaye fonları, melek yatırımcılar, girişimciler ve ekosistemin diğer paydaşlarının katılımı ile ‘Çukurova Yatırımcı- Girişimci Buluşması’ düzenledi. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile sanayicilerin de katıldığı programda, Genç Girişimci Destek Programını tamamlayan gençler, projelerini tanıttı.

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran yaptığı aılış konuşmasında, gençlerin maaşlı çalışmayı değil, yeni bir iş fikri ve ürün tasarlamayı hayal etmesini istedi. Girişimciliğe yönelik ÇKA desteklerini anlatan Duran, “Üniversiteden veya liseden mezun olan gençlerimiz devlette memur olmayı veya kurumsal bir şirkette maaşlı çalışmayı hayal ediyorlar. Biz ise bu gençlerimizin maaşlı iş arayanlar değil de iş fikirleri hayal eden, ürün ve hizmet tasarlayanlar olmalarını ve bu hayal ettikleri yolda da uygun eğitim ve finansal desteklere erişmelerini istiyoruz. Son 20 yılda bahsettiğimiz bu çerçevede çok fazla atılım ve gelişim olmakla beraber, bölgemizde gençlerimizin girişimcilikle ilgili hayallerini gerçeğe dönüşterecek entegre bir program uygulanmamıştı. İlk defa Ajansımız tarafından uygulanan bu programın bugün son aşamasını sizlerinde katılımı ile hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

"Kendi hikayenizin kahramanı olun"

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da girişimciliğinin ekonomi üzerindeki etkisine değindiği konuşmasında gençlere şöyle seslendi:

"Büyük düşünün. Unutmayın ki her şey hayalle başlıyor. En özgür olduğumuz alan bizim hayalimiz. Kimse bizim hayalimize engel olamıyor. Kendinize hedef koymanız çok önemli. Ne yaparsanız yapın işinize yenilik getirin. Unutmayın, devir değişiyor. Devir, hayatı bulduğu gibi bırakmayanların devri. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı olun. Adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın. Ve dürüst olun! Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Bunları yaparken de elbette hayatı da ıskalamayın. Seyahat edin, yeni kültürler öğrenin, okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. Konfor alanınıza takılıp kalmayın. Ve başkasının değil, kendi hikayenizin kahramanı olun.”

Destek alan girişimciler nihai ürünlerini üretti

Toplantıda söz alan Mentor ve Yatırımcı Nuri Murat Avcı da Türkiye'de girişimcilikte devlet desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Daha sonra VUCA Leaders Nuri Murat Avcı moderatörlüğünde, TRAngels’den Hale Umul, Teknopark İstanbul’dan Ahmet Kerim Nalbant, WePlay Ventures’ten Burak Yılmaz, Domino Ventures’ten Yağız Karadeniz’in katıldığı ‘Girişimcilik Ekosistemi Nasıl Geliştirilir’ başlıklı panel düzenlendi. Panelin ardından, Genç Girişimci Destek Programını başarıyla tamamlayan 11 girişimci, projelerini yatırımcılara anlattı.

Proje sürecinde, tüm girişimler nihai ürünlerini üretti. Bir girişim 60 milyon TL firma değerlemesi ile yatırım alırken, iki girişimci Las Vegas CES Fuarı ve Qatar web Summit fuarlarına seçildi, bir girişimci ise ilk ürün satışını gerçekleştirdi.

Teknoloji temelli projeler öne çıktı

Genç Girişimci Destek Programı’ndan destek alan projeler şunlar: Captain Edgar/Giza dijital video oyunu, MIOTE endüstriyel cihazların arızalanmasını engelleyen bakım asistanı, Çiftlik Kanatlı Hayvanlarında RT-PCR temelli Hızlı Tanı ve Teşhis Kiti, V-Risetech/Yapay Zeka Destekli Sanal Mağaza ve Sanal Çalışan Uygulaması, Kablosuz Üretim ve Makine Takip Sistemi, Guiderverse görme engelli bireylere özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli akıllı gözlük, Yerli Teknoloji Yeni Nesil Endüstriyel İstifleme Robotu Üretimi, ÇukoDrive- Sanal Ortamda Araç Kullanma Becerilerinin Artırılması Projesi, Cyber Tamer dijital video oyunu, Akıllı Sera Sistemi.