Cumhur İttifakı Kayseri adaylarını açıkladı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı’na AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, önceki dönem TBMM Meclis Başkanı Sadık Yakut, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı adayları tanıtıldı. AK Parti-MHP İttifakında; Sarız, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Bünyan ilçe belediyeleri MHP’ye bırakılırken, diğer ilçeler ve büyükşehirde ise AK Parti adayları yer aldı.

Cumhur ittifakının Kayseri belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu: Akkışla’da Ayhan Arslan, Bünyan’da Selahattin Metin, Develi’de Adem Şengül, Felahiye’de Vural Coşkun, Hacılar’da Bilal Özdoğan, İncesu’da Mustafa İlmek, Kocasinan’da Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi’da Mustafa Palancıoğlu, Özvatan’da Halit Demir, Pınarbaşı’nda Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan’da Bekir Ayyıldırım, Sarız’da Baki Bayrak, Talas’ta Mustafa Yalçın, Tomarza’da Davut Şahin, Yahyalı’da Esat Öztürk ve Yeşilhisar’da Halit Taşyapan. AK Parti daha önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile yola devam etme kararı almıştı.