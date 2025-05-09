Renault Trucks Optifuel Challenge’in kazananları sahneye çıktı  

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Bölgedeki 30 lojistik firmasının sürücüleri, Renault Trucks T 480 Turbo Compound çekiciyle 3 gün boyunca düşük yakıt tüketimindeki maharetlerini sergilemek yarıştı. Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Ziyarettepe mevkiindeki bir petrol istasyonundan başlayan yarışta Tarsus doğu çıkışından dönüş yapan sürücüler aynı noktada bitiş çizgisine erişti. Yaklaşık 40 kilometrelik güzergâhta ilk 3’e giren sürücüler, dünkü final yarışında yeniden direksiyona geçerek genel klasmanın liderlerini belirledi. Buna göre yarışın şampiyonluğunu, geçen senenin de galibi olan Ömer Yaman, yüzde 22.9’luk yakıt tüketimiyle elde etti. Yüzde 23.9’luk tüketimle ikinciliği göğüsleyen isim Serdar Savaş olurken, üçüncülük kürsüsüne çıkan Fatih Bozkurt da yüzde 24’lük yakıt tüketimiyle dikkat çekti.



Dereceye giren sürücüler kupalarını, Renault Trucks Fest ve Optifuel Challenge’a ev sahipliği yapan Erman Ticari Araçlar’ın yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte; Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Ahmet Gözü, Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine ile Renault Trucks Uzman Sürüş Eğitmeni Hüseyin Tülümen’in elinden aldı.



Futbol dartı, basketbol ve langırt özelinde birbirinden eğlenceli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Öte yandan sahada sergilenen Renault Trucks’ın en yeni modelleri de büyük ilgi topladı.



