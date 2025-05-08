GTO, kentsel dönüşümde güçlü adımlar atıyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle ve Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler” projesi kapsamında, %0,69 faiz oranlı finansman imkânı sunan kentsel dönüşüm destek programı, Gebze Ticaret Odası üyesi firmaların yer aldığı 12, 27 ve 35 No’lu meslek komitelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; “Deprem gerçeği, sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünya için önemli bir risk faktörüdür ve bu gerçeği göz ardı etmek, hayatımızı tehlikeye atmak anlamına gelir. Ülkemizin her noktasında yaşadığımız bu tehlikenin farkında olarak, ona karşı alacağımız en etkili önlem, depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli yapılar inşa etmekten geçiyor. Bu sorumluluğu üzerimize alarak, şehrimizdeki her yapıyı geleceğe güvenle taşımak için hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Sektördeki tüm paydaşlara kolaylık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla, Dünya Bankası tarafından desteklenen projeye Kocaeli’nin dahil edilmesinin sektör için fırsat olduğunu söyleyen Aslantaş, “Bu proje, şehirlerimizi daha güvenli hale getirmek ve afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek adına önemli bir kilometre taşıdır. Özellikle %0,69 gibi düşük faiz oranıyla sağlanan finansman imkânı, sektördeki tüm paydaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu finansal destek, riskli yapıların dönüşümünü daha ulaşılabilir kılmakta, aynı zamanda yatırımcıların ve müteahhitlerin işlerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı olmaktadır” dedi. Kentsel dönüşüm sürecinin, sadece fiziksel yapıları değil, toplumların güvenliğini ve yaşam kalitesini de iyileştirecek bir fırsat olduğunu söyleyen Aslantaş, Gebze Ticaret Odası’nın, yalnızca ekonomik büyümeye odaklanmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumun güvenliğini sağlayacak ve sürdürülebilir bir şehir yaşamı için de katkı sağladığını belirtti.

El birliğiyle kentsel dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Her bir adımda, kentimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve geleceğe hazır bir hale getirmek için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bugünkü toplantımız, bu sürecin ne kadar kritik ve işbirliğine dayalı olduğunun somut bir göstergesidir. Tüm paydaşlarımızla el birliğiyle, kentsel dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, sadece şehrimiz için değil, tüm Türkiye için büyük bir kazanım olacaktır” diye belirtti.

Finansman desteği yerel ekonomiye katkı sağlayacak

Toplantının ardından, proje kapsamında sağlanan finansman desteği ile ilgili şartlar, uygulama süreçleri ve sektörel katkılar üzerine değerlendirme yapıldı. Sektör temsilcileri, özellikle %0,69 faiz oranlı finansman desteğinin, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasında ve daha erişilebilir hale getirilmesinde önemli bir fırsat sunacağının altını çizdiler. Finansman imkanlarının, sadece inşaat sektöründe değil, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayarak, bölgedeki ticaretin ve istihdamın da artmasına olanak sağlayacağına dikkat çekildi. Finansal kolaylıkların, riskli yapıların dönüşümünü daha ulaşılabilir kılacağı ve bölgedeki eski yapı stokunun modern ve sağlam binalara dönüştürülmesinin önünü açacağı dile getirildi. Toplantıya katılım gösteren inşaat sektörü temsilcileri, kentsel dönüşümün sadece fiziksel yapıları değil, beraberinde sosyal yapıyı da dönüştüren bir süreç olduğunu vurguladılar.