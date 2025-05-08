Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kirazdere’ye 2 yılda 16 bin alabalık bıraktı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi, biyoçeşitliliğin arttırılması ve daha sağlıklı bir ekosistem oluşturulması amacıyla pek çok proje yürütüyor. Balık popülasyonunun yeniden canlanması ve bu konuda çevre farkındalığı oluşturulması amacıyla İzmit Körfezi’nde başlatılan balıklandırma çalışmaları iç sularda da devam ettiriliyor. Bu kapsamda geçen yıl Kirazdere’ye 8 bin adet alabalık salan Büyükşehir, anaç balıklardan elde edilen 8 bin yavru balığı doğaya bıraktı. Böylece Kirazdere’ye 8 bin adet benekli alabalık salımıyla 2 yılda 16 bin balık bu bölgede doğaya bırakılmış oldu.

İç sularda da balık popülasyonu artacak

Yuvacık Barajı Kirazderesi kıyısında gerçekleştirilen balık salma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Son 2 yılda toplam 16 bin balığın salındığı proje ile iç sularda balık popülasyonunun yeniden artırılması hedefleniyor.

“Doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkan Doç.Dr.TahirBüyükakın, “Doğadan aldığımızı doğaya geri veriyoruz. Geçtiğimiz yıl bu bölgede 8 bin balığı suya bıraktık. Yarını düşünerek hareket etmek zorundayız. İnsanoğlu bugün sadece anı düşünüyor, geleceği düşünen neredeyse yok. 23 arıtma tesisimizle denizimize çamurun gitmesini engelliyoruz. Balık halinden bize görüntüler geliyor. Gölge etmesinler başka ihsan istemez. O balıkları denize bırakırken bize ‘O balıklar ölecek’ dediler. Biz çamuru temizlerken ‘Çamur tehlikeli’ dediler. O çamur denizin dibinde durunca bir şey olmuyor mu? Biz o çamuru sızdırmaz bir maddeyle bertaraf ediyoruz. ‘Arıtma tesisleri çalışmazsa müsilaj olur’ dedik. Çalıştırmadılar ve bugün yine müsilaj görülmeye başladı. Biz buradan temizliyoruz ama öbür taraflardan arıtma yapılmayınca olmuyor ama olsun biz buradan arıtma yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekosistemlerin korunmasında en önemli destekçimiz, Büyükşehir Belediyesi

Doğanın gelecek nesillerin mirası olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Müdürü Yardımcısı Erdal Ceyhan, “Ekosistemlerin korunması ve biyoçeşitliliğin artırılması bizim asli görevimiz. Bu konuda en önemli destekçimiz Büyükşehir Belediyesi. “Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi” kapsamında Kızıl Geyikler bölgeye salınmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile şimdi orman içi alabalık çeşitliliğinin korunması için çalışmalar yapıyoruz. Kocaeli’nden temin edilen alabalık yumurtalarından yavru balıklar üretildi” dedi.

“Kaynakların önemi unutulmamalı”

Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, “İnsan olarak doğayı kullanıyoruz ama bunun bir dengesi var. Ülkemiz ve bölgemiz için önemli olan alabalıkta sayının azalmaması. Bunun için bugün bir çalışmanın en güzel aşamasındayız. Bölgemiz turizm için çok elverişli bir alan, bunu unutmayalım ama su kaynaklarının önemini de unutmamalıyız. Ben projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.