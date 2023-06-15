Çorum’da üst yapı çalışmalarında maliyet azalacak

ÇORUM/EKONOMİ

Günlük 1200 adet kilit parke taşı ve 4 bin adet bordür üretme kapasitesi bulunan tesis Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi’nde kuruldu. Tesiste çeşitli ebat ve renklerde kilit parke ve bordür taşı üretiminin yanı sıra beton blok üretimi de yapılacak. Böylece Çorum Belediyesi kilit parke ve bordür taşı temininde önemli oranda maddi tasarruf sağlanmış olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrimizi daha modern hale getirmek için aşkla çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin dört bir yanında önemli yatırımlar ve hizmetler yapıyoruz. Bu çalışmaları kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, tek bir kuruşunu boşa harcamadan yapmaya özen gösteriyoruz. Çalışmalarımızda maliyetleri düşürmek için mümkün olduğunca üretimlerimizi kendi tesislerimizde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Parke ve bordür üretim tesisimizi de bu amaç doğrultusunda kurmuş bulunmaktayız. Kurduğumuz tesisle renkli parke taşlarımızı ve bordür taşlarımızı kendimiz üreteceğiz. Yeni sistem, tam otomatik makinemizin ürettiği parke taşları ile üstyapı maliyetlerimizi azaltarak belediyemize önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.