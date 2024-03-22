Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kocaeli güçlü bir üretim üssü

EKONOMİ / KOCAELİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde düzenlenen “Kanaat Önderleri Buluşması” programına; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri: Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, siyasi parti il temsilcileri, Kanaat Önderleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Kocaeli, Türkiye ekonomisine katkı sunan ikinci şehir”

Kocaeli’nin bilim, sanayi ve teknoloji şehri olmasının yanında Türkiye’nin Dünya ile yarışan yüzü olduğunu belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “İlimiz, özellikle de son dönemde bilişim ve inovasyonun başkenti olarak da ortaya çıkıyor. Özellikle bu şehir; üreten, ihracat yapan ve Türkiye ekonomisine İstanbul’dan sonra en fazla katkı sunan ikinci şehir. Bu özelliğiyle de Türkiye Yüzyılı vizyonuna en çok katkı sunan ve sunacak şehirlerden bir tanesi. Yaklaşık 900 bin insanımız şu anda fiilen çalışıyor. Dolayısıyla işgücüne katılma oranı da en yüksek şehirlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin desteğiyle 14 Organize Sanayi Bölgesi, 2 Serbest Bölge, 2 Endüstri Bölgesi ile ve AR-GE merkezleri ile öne çıkan muhteşem bir şehir. Öncelikle üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan, akıl ve alın teri ile ülkemize katkı sunan tüm kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım inşallah sizlerin destekleriyle bu şehir, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna daha fazla katkı sunacak bu vesileyle de daha müreffeh, daha gelişmiş ve hayal ettiğimiz güçlü ve büyük Türkiye’ye erişme yolunda önemli atılımlar olacaktır” dedi.

Türkiye 2023 yılında yüzde 4.5 oranında büyüme kaydetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Değerli kardeşlerim, bu aralar en önemli mesele ekonomi malum. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Dünya ekonomisine baktığınız zaman, ekonomik büyüme ve ticaret anlamında tarihsel ortalamalarının altında seyrediyor. Pandemi, savaşlar ve diğer sebepler bu noktada en büyük etken. Bizim bölgemizde de yine zor bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta kuzeyimizde Ukrayna ile Rusya savaşı var, güneyimizde Suriye’nin durumu malum, buna Gazze’de hepimizin yüreğini yakan manzaralar da ilave oldu. Bir taraftan da geçtiğimiz yıl tarihimizin en büyük afetini yaşadık. 11 vilayetimiz 14 milyon nüfusumuz bundan etkilendi. Şuanda da onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Kolay değil, toplam 104 milyar dolarlık ülke ekonomisine binen bir yükten bahsediyoruz. Geçen sene 1 trilyona yakın parayı sadece merkezi idareden harcadık. Bu sene de 1 trilyon 28 milyar başlangıç ödeneğini depremin yaralarını sarmak üzere bütçemize koyduk. 2025’ten itibaren inşallah bu oranlar azalarak devam edecek. Bu sene 200 bin civarında konutu bitirip teslim etmeyi planlıyoruz inşallah. Tabi sırf konutlarla bitmiyor, alt yapısıdır, sosyo-ekonomik hayatın canlandırılmasıdır yani birçok başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu zorlu koşullara rağmen dünyadaki sıkıntılara, jeopolitik gerilimlere, afetlere rağmen Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Geçen yıl yüzde 4.5 büyüme kaydetti ülkemiz, istihdamımız 32 milyonu geçti. İhracatımız 256 milyar doları buldu. Turizm gelirlerimiz 54 milyarı aştı, cari açığımız düşme trendine girdi. Depreme rağmen bütçe açığımız milli gelire oranla yüzde 5,5'larda kaldı.”

Bütün zorluklara rağmen büyümede, istihdamda, turizmde ihracatta iyiye gidildiğine vurgu yapan Cevdet Yılmaz, “Problemimiz enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadele, sadece bizde değil tüm dünyada biraz zaman alıyor. Yani yaptığınız politikaların sonuçlarını görmeniz biraz zaman istiyor. Bütün dünyada böyledir. En az iki üç yıllık bir program uygulamamız gerekiyor. Biz de programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Aylık bazda bazı sonuçları görmeye başladık. Yıllık bazda da sonuçları ise Mayıs’tan sonra Haziran-Temmuz enflasyonunda özellikle belirgin bir şekilde göreceğiz. 2025'te inşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Orta vadeli programımıza göre yüzde 15'ler civarına düşmesini bekliyoruz gelecek sene. 2026'da ise tek haneli rakamları yeniden ülkemize kavuşturacağız. Bütün çabamız bu yönde, bunu laf olsun diye de söylemiyoruz. Planını programını yapmış durumdayız ve kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz.” dedi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle vatandaşları kalıcı olarak sosyal refaha ulaştıracaklarını ekledi.

“Kocaeli geçen yıl 30,7 yani yaklaşık 31 milyar dolar ihracat yapmış”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kocaeli ile ilgili bazı istatistiklere yer verdiği konuşmasında: “Kocaeli, gerçekten tam bir üretim üssü. Valimiz az önce bazı istatistikler paylaştı. Çok güçlü bir üretim merkezimiz ve inşallah Türkiye Yüzyılına da bu üretimiyle çok daha büyük değer katacak. Sadece miktar olarak değil, katma değeri yüksek bir ekonomi inşa ederek özellikle bilgiye ve teknolojiye yapılan yatırımlarla. Kocaeli 14 Organize Sanayi Bölgesinde sadece buralarda 270 bin çalışan var. Toplamda da 900 bin. Muazzam rakamlardan bahsediyoruz, ihracatta da ikinci ilimiz konumunda. İstanbul 59,4 milyar dolarlık ihracatla birinci olmuş geçen yıl ve onu hemen takip eden Kocaeli 30,7 yani yaklaşık 31 milyar dolar ihracat yapmış tek başına.” dedi.

“Kocaeli bizim lokomotif illerimizdendir”

Kocaeli'nde iş insanlarına, ihracatçılarına şükranlarımızı sunuyor, tebrik ediyoruz diyen Yılmaz, “Otomotiv, kimya, metal sanayi gibi çok önemli sektörler var, araç üretiminin yaklaşık yarısı tek başına Kocaeli'nde. Yine Bilişim Vadisi ve milli teknoloji hamlemiz gibi bu konularda da öne çıkan bir ilimiz. 128 araştırma geliştirme merkezi, 15 tasarım merkezi ile rekabet gücünü ve kalitesini arttırıyor Kocaeli'nin ve de Türkiye’nin. Yine 5 teknoloji geliştirme bölgesinde katma değerli üretim için çalışmalar yapılıyor, bunun anlamı da Kocaeli bizim lokomotif illerimizdendir. Bugün buraya teşrif ettiğiniz için bu Ramazan günü vakit ayırıp geldiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.