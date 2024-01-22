Cumhuriyet’in 100. yılında Konya Büyükşehir’den dev yatırım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Tesisin taşınacağı Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen temel atma programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yürüttükleri 4 önemli kentsel dönüşüm projesinden bahsetti.

Yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmalarından birincisinin Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darü’l-Mülk Projesi olduğunu, bu kapsamda tarihi alanda 20 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, “Konya’nın yıllardır konuştuğu Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile başlayan, Taş Bina ve Alaaddin Cephe İyileştirmeleri ile süren, geçtiğimiz hafta Meram Belediyemizle birlikte esnafımıza iş yerlerini teslim ettiğimiz Büyük Larende Dönüşümü ile devam eden projede artık yap-bozun parçalarını bir bir yerleştiriyoruz. İnşallah bu 20 ayrı noktada yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları, Konya’nın Darü’l-Mülk’lüğünün, Konya’nın Selçuklu’nun başkenti oluşunun bir nişanesi bir mührü olacaktır” diye konuştu.

“2024 sonunda Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi yeni yerine taşıyacağız”

İkinci büyük kentsel dönüşümün yine Konya’da yıllardır konuşulan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili olduğunu belirten Başkan Altay, “Merkezde kalmış, artık fiziki olarak şehrimize hizmet etmekten uzak, hem esnafımıza hem şehrimize yakışmayan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi bu bölgeye çok yakın bir alanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yerine taşıyoruz. 2 bin 654 dükkan ve 134 iş merkezinden oluşan Konya tarihinin en önemli kentsel dönüşümünde çok büyük bir mesafe kat ettik. İnşallah 2024 yılı sonu olduğunda Eski Sanayi ve Karatay Sanayi esnafımızı yeni yerine taşıyacağız” dedi.

“TSK’nın en modern cephaneliğini inşa etmek nasip oldu”

Başkan Altay, Konya için Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokolle iki büyük kentsel dönüşümün de bu kapsamda büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız kentsel dönüşümün birincisi Cephanelik Kentsel Dönüşümü. Bildiğiniz gibi Sille Bölgesi’nde bulunan 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda Milli Savunma Bakanlığı’mıza ait cephanelik alanımız bulunuyor. Bu alan hem fiziki yapısıyla hem de artık özellikle Meram Tıp Fakültesi’nin yapılamasıyla birlikte şehrimiz için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyordu. Benim için aslında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak attığım ilk imzadır. 2018 yılının 4 Mayıs’ında önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek beyin emekleriyle ortaya konmuş, Bakanlıkla protokolü göreve geldiğimden bir gün sonra imzalamak nasip olmuştu. Şu an itibariyle Çumra’da 8 milyon metrekarelik alanıyla; iglo cephaneliklerle, akıllı mühimmata uygun, TSK’nın en modern cephaneliğini inşa etmek nasip oldu. Bugüne kadar cephanelik için güncel bedelle yaklaşık 1,5 milyar lira harcadık. Üçüncü etabın ihalesini de gerçekleştirdik. Cephaneliğin taşınmasıyla ilgili yaklaşık güncel bedelle 2 milyar liralık bir bedel harcanmış olacak. Bunun karşılığında cephaneliğin bulunduğu alan Büyükşehir Belediyemize devrediliyor. O bölgede de yatay mimariye uygun kentsel dönüşüm için bir planlama yapıyoruz.”

“Konya belediyecilik tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesini gerçekleştirdik”

Başkan Altay, “Temelini attığımız iş ise 56. Bakım Fabrika’nın inşaat işleri. Konyalıların Ağır Bakım diye ifade ettikleri, Meram Yeniyol ile Meram Eskiyol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz arasında kalan 640 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşüm kapsamında taahhüdümüzde bulunun 56. Ağır Bakım Fabrikaları’nın inşaatının temelini bugün Sayın Bakanımızın ve kıymetli misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Burada 140 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye’nin en modern tesislerinden birisi inşa ediliyor. İnşallah burada mevcut görevine ilave olarak önemli işlerin yapılacağına inanıyorum. Fabrika alanları, depolar, eğitim tesis alanları ve spor alanlarıyla birlikte modern bir alana kavuşulmuş olacak. Bizim için bir önemi de Konya tarihinin tek seferde yapılan en büyük ihalesini gerçekleştirdik. Şu anda güncel bedelle 2,5 milyar liralık bir iş gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Millet Bahçesi’nin 4 katı büyüklüğünde bir millet bahçesi daha

Bunun karşılığı olarak mevcut Ağır Bakım’ın bulunduğu 640 bin metrekarelik alanın Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredileceğini vurgulayan Başkan Altay, “Orada da yaklaşık 400 bin metrekarelik, Stadyum Millet Bahçesi’nin 4 katı büyüklüğünde şehrimize bir yeşil alan kazandıracağız. Bununla birlikte; sağlık tesisi alanları, eğitim tesis alanları ve kentsel dönüşümde kullanmak için konut alanları da bulunacak. Böylece askerlerimiz tarafından yıllardır korunan, ağaçlandırılan adeta hazır bir park haline dönüştürülen bu alan Konyalıların hizmetine sunulmuş olacak. Böylece Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz iki protokol kapsamında yaklaşık 4,5 milyarlık güncel bedelle askerimize, bakanlığımıza yeni tesisler kazandırmış oluyoruz” açıklamasını yaptı.

“Konyalıların, Konya halkının Mehmetçiğe bir hediyesi diye bakıyoruz”

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizler burada bu işleri şehrimizin iyiliği, şehrimizin menfaati adına düşünürken bir taraftan da Milli Savunma Bakanlığı’mızın uhdesindeki tesislerin yenilenmesi olarak görüyoruz. Konyalıların, Konya halkının Mehmetçiğe bir hediyesi diye bakıyoruz. Çünkü biz burada bu işleri huzur içinde yaparken Türkiye’nin sınırlarında kahraman askerlerimiz bizim güvenliğimiz için yoğun bir mesai harcıyor. Konya’dan onlara sevgilerimizi, saygılarımızı, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Ayaklarına taş değmesin inşallah. 56. Ağır Bakım Fabrika inşaatımızın temel atma törenini teşrif eden Sayın Bakanımıza, Kara Kuvvetleri Komutanımıza ve tüm protokolümüze teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir tesisi Konya’mıza kazandırıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi el ele verdik Konya’nın hayallerini gerçekleştiriyoruz.”

“Bu tesis, başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak”

Kara Kuvvetleri Komutanı (KKK) Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın önemli icrasında kullandığı silah sistemleriyle, araç ve malzemelerin faal halde bulundurulması, modern bakım ve onarım tesisleri kritik bir önem taşımaktadır. Bugün temelini atacağımız 140 bin metrekarelik inşaat alanına sahip bu tesis büyük bir özveri ve başarıyla yürüttüğümüz harekatların desteklenmesine katkı sağlayacak. Ayrıca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görevlendireceği seyyar bakım-onarım ekipleriyle de birliklerimizin daima desteğinde olacaktır. Kahraman ordumuzun gücüne güç katacak bu projenin aynı zaman huzur ve hoşgörü kenti olan Konya’mıza ve bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Ayrıca Konya’mızda yapımı devam eden Çumra’daki Mühimmat Bölük Komutanlığı Tesislerinin inşaatında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediyemizin göstermiş olduğu gayret ve özveri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya’mızda hizmetler kesintisiz bir şekilde geçmişten bugüne devam ediyor”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek, “Şehrimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Konya’mızda hamdolsun hizmetler kesintisiz bir şekilde geçmişten bugüne devam ediyor. Biz, görev aldığımız anda bizden önce yapılan hizmetleri artırarak devam etmeye gayret göstermiştik. Şimdi hem devam eden hizmetlerde hem yeni birçok yatırımda Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz şehrimize önemli katkılarda bulunuyorlar. Şu anda iki önemli olayı hayata geçiriyoruz. Konya Organize Sanayiyle de bütünleşecek olan Ankara Yolu’ndan askeriyemizin böyle önemli bir fabrikasının hayata geçiyor olması şehrimiz adına da Türk Silahlı Kuvvetleri adına da önemli. Burada hem Organize Sanayi hem de karşıda Aselsan yatırımı var. Bir kümelenmeye, birbirini etkilemeye, diğer yatırımlara da ivme kazandırmaya vesile olacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Projenin geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmasını diliyorum”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Şehrimizin yaşam kalitesinin artırılması yönünde mahalli olarak belediyelerimizin yaptığı işler çok nitelikli. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. TSK’mızın imkan ve kabiliyetinin artırılması hem memleketimizin birliği bütünlüğü açısından hem de küresel düzeyde rekabet gücümüzü, diplomatik gücümüzü artırma yönünde de çok önemli bir kurum. Belediyelerimizin yaptığı iş çok kıymetli. Konya’mızda belediyemizin bütün bakanlıklarla geliştirmiş olduğu iş birliğiyle klasik mahalli müşterek ihtiyaçların dışında merkezi idarenin yaptığı işleri de iyileştirme yönünde çok önemli bir müdahilliği vardır. Bugünkü proje de aslında bunun bir tezahürü. Projenin Türk Silahlı Kuvvetlerimize, şehrimize hayır, bereket ve geleceğe güvenle bakmamıza vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Konya, hizmet ve eser belediyeciliğinin örnek bir şehri”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, Konya’nın tarımdan sanayiye, kültürden turizme kadar pek çok alanda sağladığı katma değerle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu, şehirlerin böyle önemli bir seviyeye ulaşmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla mümkün olduğunu belirterek konuşmasına başladı.

Her sokağında tarih ve kültürün yaşandığı, manevi dünyamızın merkezlerinden biri olan Konya’nın Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin sergilediği özverili çalışmaların Konya’nın gelişimine büyük katkılar sağlarken hizmet ve eser belediyeciliğin örnek bir şehri olduğuna vurgu yapan Bakan Güler şöyle devam etti: “Özellikle Konya belediyelerimiz sadece kendi yetki sahalarındaki hizmetleriyle değil, ülkemizin yaşadığı afetlerde yaraların sarılması için sergiledikleri çalışmalarda da milletimizin takdirini kazanmıştır. Nitekim 6 Şubat tarihli büyük deprem felaketinin ardından hızlıca bölgeye gelen Konya Büyükşehir ekipleri başta arama-kurtarma olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmişlerdir. Bu vesileyle başta değerli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm seçkin personeline şükranlarımı sunuyorum.”

“Konya’mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak”

Sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın üzerine modern belediyecilik anlayışıyla yeni yatırımları birer birer gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bugün bir başka önemli yatırımı daha hayata geçirdiğini kaydeden Bakan Güler, “Temelini atacağımız bu fabrika belediyemizin bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımı olmasının yanı sıra aynı zamanda stratejik bir özelliğe de sahiptir. 1950’den beri hizmet veren 56. Bakım Fabrikamızın bu yatırımla yeniden iskan edilmesi, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması kahraman ordumuzun kritik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında son derece önemli. İnanıyorum ki Konya’mız bu projeyi de alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacak, ülkemizin savunma sanayi alanındaki gelişimine katkılarını artırarak devam edecektir. Nitekim Konya’nın savunma sanayindeki tecrübesi köklü bir maziye dayanmaktadır. Kamu teşekküllerinin yanı sıra asırlık özel sektör firmalarıyla savunma sanayi alanında adını gururla söz ettiren Konya, İstiklal Harbimizin zaferle sonuçlanmasında da önemli roller üstlenmiştir. Bu tarihi mirastan ilham alan Konya bugün de Hava Kuvvetlerimizin seçkin birliklerinden 3. Ana Jet Üs Komutanlığımız ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğümüze ve 47. Mühimmat Bölümüze de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Konya’da bulunan TSK KBRN Okulu ile Hava Savunma Okulu ve Merkez Komutanlığımız da faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

“TSK’mız donanım ve teknolojik olarak güçlü bir tesise daha kavuşmuş olacak”

Savunma ve havacılık ihracatında öncü şehirlerden olan Konya’nın sahip olduğu potansiyel ve oluşturduğu eko-sistem ile savunma sanayinin gelişiminde merkezi bir üs olma durumunu daha da pekiştireceğini vurgulayan Bakan Güler,

“Bu yeni tesisle birlikte fabrikamızın önümüzdeki dönemde şanlı ordumuza sağladığı katkıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Fabrikamızın açılmasıyla birlikte TSK’mız donanım ve teknolojik olarak güçlü bir tesise daha kavuşmuş olacaktır. Böylece ihtiyaç duyduğumuz hizmetler de daha etkin, daha modern ve daha hızlı bir şekilde karşılanmış olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda yakaladığımız bu gelişim ve ilerleme ivmesini en üst seviyelere kadar çıkaracağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda savunma sanayinin ve üretiminin yüzyılını yapmak en önemli hedefimizdir. Bu anlayışla milletimizin bakanlık olarak yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi dahil, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Ziya Altunyaldız, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, ilçe belediye başkanları, rekörler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı törende konuşmaların ardından 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün temeli dualarla atıldı.

140 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde; 6 adet depo, nizamiye binası, harp silahları bölümü binası, helikopter pisti, silah atölyesi, direkt müdahale binası ve ek idari binası yer alacak. Açık alan imalatlarında ise; 3 basketbol sahası, 2 hizmet destek yerleşkesi, futbol sahası ve koşu parkuru bulunacak.