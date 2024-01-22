Aryap İnşaat, Eskişehir’in ilk sismik izolatörlü konut projesine imza atacak

ESKİŞEHİR

Bozüyük’te 2005 yılında temelleri atılan Aryap İnşaat, kurulduğu günden bu yana ürettiği lüks konut ve işyeri projeleriyle büyümeye devam ediyor. Eskişehir ve Bursa’da inşaat sektörünün önemli markaları arasında yer alan firma, nitelikli projelere imza atarak çıtaya yükseltiyor.

Yaklaşık 20 yıllık tecrübeleri ve bugüne kadar hayata geçirdikleri birçok projeyle kendilerini kanıtladıklarını belirten Aryap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bülbül, geçmişte birçok sektörde faaliyet gösterirken son yıllarda tüm kaynaklarını inşaat sektörüne yönlendirdiklerini söyledi. Diğer iş kollarındaki hizmetlerine son vererek inşaata yönelik uzmanlıklarını artırdıklarını aktaran Bülbül, Eskişehir ve Bursa’da lüks projeler geliştirerek büyümeye odaklandıklarını dile getirdi. Aryap İnşaat olarak güvenilir, sağlam ve katma değeri yüksek orta ve büyük ölçekli birçok proje ürettiklerini aktaran Ahmet Bülbül, “Yaratıcılık ve inovasyonu önde planda tutarak gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlarla bugüne kadar birçok konut, AVM, rezidans ve işyeri projesine imza attık. Projelerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak tasarlayarak çevreye saygılı inşaat uygulamaları ile gerçekleştiriyoruz. Yeşil bina standartlarına uygun projeler geliştirme konusunda öncü olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bursa’daki ‘VİTRİN’ projesinin teslimatına başlandı.

Hali hazırda devam eden birçok projeleri olduğundan bahseden Bülbül, “Eskişehir’deki faaliyetlerimize bakıldığında yaklaşık 1000 konut hacmine ulaştık. Bunların bir kısmı teslim bir kısmı ise inşaat aşamasında. Ayrıca 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı hedeflediğimiz bir AVM projemiz de bulunuyor. Bursa’da ise 40 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan ve içerisinde 150 daire ile 11 işyerini barından lüks konseptli ‘Vitrin’ projemizi tamamlayarak kısa süre önce teslimatına başladık” diye konuştu.

İnşaat teknolojileri konusunda güncel kalmaya ve en son teknikleri projelerine entegre etmeye özen gösterdiklerinin altını çizen Bülbül, sözlerine şöyle devam etti: “Firmamız, inşaat sektöründe lider olan teknoloji ve malzeme sağlayıcıları ile iş birliği yapmaktadır. Özellikle inşaat malzemeleri, ekipman ve teknoloji konusunda uzman firmalarla yakın ilişkiler geliştirmekteyiz. Bu iş birlikleri, projelerimizi daha kaliteli ve verimli hale getirmemize yardımcı oluyor. İnşaat projelerimizde kullandığımız kalıp malzemeleri ve inşaat sistemleri, yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarına sahiptir. Bu sistemler, hızlı ve güvenilir inşaat süreçleri sağlar. Özellikle betonarme yapılar için gelişmiş kalıp sistemleri kullanıyoruz. Ayrıca, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerimize uygun olarak tasarlanmış sistemlere öncelik veriyoruz.”

İnşaat sektörünün sürekli değişen ve büyüyen bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Ahmet Bülbül, “Ana odak noktaları sürdürülebilirlik, teknoloji, dijitalleşme, inşaat malzeme maliyetleri ve müşteri ihtiyaçları olan inşaat sektöründe yasal düzenlemelerin takip edilmesi ve çevre ile toplumsal sorumluluğun önemi giderek artıyor. Bu sektörde başarılı olabilmek için inovasyon ve değişime açık bir yaklaşım gerekiyor” dedi.

Güvenli yaşam alanları oluşturacak

Eskişehir’de deprem riskinin diğer bölgelere göre daha zayıf bir ihtimal olmasına rağmen insanlara daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ahmet Bülbül, kentin sismik izolatörlü ilk konut projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Kısa süre içerisinde inşaata başlayacakları projeleri hakkında bilgi veren Bülbül, “Bu yıl yaşadığımız ve büyük yıkımın görüldüğü depremlerin ardından güvenli yapı ihtiyacına yanıt vermek için yeni bir konut projesi tasarladık. 75 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve 288 konut içeren bu projemizde, sismik izolasyon teknolojisi ile donatılmış konutlar sunacağız. İnşaatı iki yıl içinde tamamlayarak müşterilerimize daha güvenli ve konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.