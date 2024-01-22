Cevizin merkezi Denizli olacak

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Ticaret Borsası’nın 2023 çalışmaları ve 2024 projeleri hakkında Ekonomi’ye açıklamalarda bulanan DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, 2023’te yapımına başladıkları Tavas ve Çivril’deki lisanslı depo yatırımlarında sona geldiklerini belirerek lisanslı depoları Ocak ayı sonunda çiftçinin kullanıma sunacaklarını açıkladı. Sarayköy’de kurulan Türkiye’nin ilk sera OSB’sinde de boş parsel kalmadığını ve yatırımların büyük bir hızla devam ettiğini kaydeden Tefenlili, “430 bin m2 alanda 35- 40 bin m2 alana sahip 13 parsele sahip Sera OSB’mizde yatırımı tamamlanan 5 parselde üretim başladı. 4 tanesi daha önümüzdeki 2 ay içinde faaliyete geçecek. Kalanların da 2024 sonuna kadar üretime geçmesi planlanıyor. Ağırlıklı domates ve çilek üretimi gerçekleşen Sera OSB’mizde istihdam sayımız ise 600” dedi.

Cevizde başarı hikayesi yazmaya az kaldı

1970’ lerde ceviz, badem ihraç eden ülkemizin hızlı büyüyen nüfusun yanı sıra yakacak ve kereste ihtiyacı karşısında yaşanan ağaç kesimi sonrasında iç talebin dahi karşılanamadığı noktada ceviz ithalatının sözkonusu olduğunu dile getiren Tefenlili, “2008’den beri konuştuğumuz konu ceviz, ülkemizin her tarafında olur ama ithal ediyoruz. Denizli’ de 250 rakımdan bin 800 rakıma kadar ekilebilen, dikilebilin arazilerimiz var. Randımanlı, kaliteli ceviz istiyorsanız 500- bin 200 rakım arasında en iyi ceviz verimi elde ediliyor. Bizim bu tip topraklarımız çok. DTB olarak, Denizli artık ceviziyle anılan bir şehir olmalı diyerek 5 yıl içinde 500 bin fidan hedefiyle 2017’de Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği nde “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" başlattık. Şu ana kadar 536 bin fidan dağıttık. Talep olduğu müddetçe fidan dağıtmaya devam edeceğimiz projede geldiğimiz nokta şu. Ülkemizin en fazla ceviz ağaç varlığına sahip ili Denizli oldu. Resmi rakam 1 milyon 200 bin, dışarıdan yapanları da eklediğimizde ağaç varlığı 1 milyon 500 bine ulaştı. Denizli 2 yıl sonra en fazla ceviz üreten kentimiz olacak” diye konuştu.

Kişi başı tüketimde lider ülkeyiz

Dünyada kişi başı ortalama tüketimin 500 gr ile 1 kg arası olduğu cevizde ülkemizde kişi başı tüketimin 3 kg’yi bulduğunu aktaran Tefenlili, şöyle devam etti, “Ülkemizde tüketilen cevizin yüzde 80’ e varan kısmı ithaldi. Şu an da neredeyse yüzde 30’lara düştü. Türkiye genelinde yapılan dikimlerle ağaçlar verime geldiğinde 2-3 sene içinde ithale gerek kalmaz. Bundan 5 sene sonra ceviz ihraç etmeye başlarız. Bunda da Denizli olacak. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlılığın azaltılması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan projenin başarısı gurur kaynağımız oldu.”

Gıda üreticileri için sanayi sitesi

Tefenlili, “2024 te tarımın devamı, gıdanın büyümesi noktasında kentimizdeki gıda işletmelerimizi bir çatı altında toplayacak gıda sanayicileri sitesi çalışmamız 2-3 ay içinde sonuçlanacak. Gıdacıları bir çatı altında toplayacağımız gıda sanayi sitesiyle sağlıklı, kontrollü gıda üretimiyle ihracata katkısı da büyük olacak.”