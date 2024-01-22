İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: İzmir’in 50 yılını garanti altına aldık

NURETTİN BAKİ / İZMİR

2019’a kadar İzmir’e tarihi boyunca 600 kilometrelik yağmur suyu kanalı yapıldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sadece 4 yılda 300 kilometre yeni kanal inşa ettik. 2024’te bu rakam en az 400 kilometreye ulaşacak. 7 milyar TL'lik bir yatırımla, bugünün gençleri torun sahibi olduğunda dahi çalışacak bir sistem kurduk. İzmir'in 50 yılını garanti altına aldık. Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında kentimizin kritik noktalarından Buca ilçemizde tarihi öneme sahip bir altyapı projesi yürütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“28 milyar TL'lik dev yatırım yaptık”

5 yıl önce göreve geldiğini ve İzmir için aşkla çalıştıklarını belirten Tunç Soyer, “Pandemiye, giderek derinleşen ekonomik krize, yaşadığımız felaketlere birlikte göğüs gerdik. Ben daima ‘Bir işi yapmamanın bin, yapmanın bir sebebi vardır’ dedim. Mazeret değil, icraat ürettik. İzmir'de yarım asırdır halının altına süpürülen sorunları, büyük bir kararlılıkla çözüme kavuşturduk. Başlattığımız Büyük Altyapı Seferberliği ile bugüne kadar kimsenin cesaret edemediğini, İzmir tarihinin en büyük altyapı hamlesini yaptık. İZSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı 28 milyar TL'lik dev yatırımla, İzmir'de sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyduk” dedi.

İzmir’e 405 milyon Euro’luk uluslararası finansman desteği

Körfezin temizlenmesi için 405 milyon Euro, yani 13 milyar TL’lik bir uluslararası yatırım finansmanını İzmir’e kazandırdıklarını ifade eden Tunç Soyer, “Bu İZSU'nun bütçesinin yaklaşık yüzde 56'sı. İzmir için aşkla çalıştığımız 5 yılda, 974 milyon 520 bin TL'lik büyük bir yatırımla 3 yeni atık su arıtma tesisi ve 8 yeni paket atık su arıtma tesisini şehrimize kazandırdık. 3 atık su arıtma tesisimizde ise kapasite artırımı gerçekleştirdik. 4 milyar 228 milyon TL'lik yatırımla 3 bin 200 kilometre içme suyu hattının yapımını tamamladık. 2024 yılında ise 590 kilometre içme suyu hattı, 233 kilometre atık su hattı, 100 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı, 97 yeni içme suyu sondaj kuyusu, 3 atık su arıtma tesisinde kapasite artışı ve 6 yeni atıksu arıtma tesisi bugüne kadar yaptığımız yatırımları takip edecek” diye konuştu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, her biri bir devrim niteliğinde olan çok büyük işler başardıklarını belirten Tunç Soyer, “300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı, 3 bin 200 kilometre içme suyu hattı, bin 400 kilometre kanalizasyon hattı, 3 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 8 paket atıksu arıtma tesisi, 2 atıksu arıtma tesisimizde kapasite artırımı, 5 içme suyu arıtma tesisi, 11 paket içme suyu arıtma tesisi, 1 içme suyu arıtma tesisinde kapasite artırımı ve aşırı yağışlara önlem olarak 200 noktada doğrudan müdahalelerle kalıcı çözümler ürettik” diye konuştu.

“Karabağlar’a dev atıksu arıtma tesisi geliyor”

Karabağlar’da bir atıksu arıtma tesisi kurulması içinse hazırlıklara başladıklarını belirten Tunç Soyer, “Bu tesis İzmir’in ilk yeraltı arıtması olacak ve 100 bin metreküp kapasiteyle çalışacak. Artık Gaziemir, Buca ilçelerin tamamı, Karabağlar ilçemizin ise büyük bir bölümünün evsel atık suları Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi yerine Karabağlar atıksu arıtma tesisimizde arıtılacak. 2026 yılında tamamlayacağımız 850 milyon TL'lik bu çalışmamızın bir özelliği de EXPO 2026'nın bütünleyici bir parçası olması” dedi.