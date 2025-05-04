Nisan ayında EİB 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracat Birlikleri (EİB), nisan ayında 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB’nin ihracatı 2024 yılı nisan ayındaki 1 milyar 346 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 9 artış gösterdi. EİB’nin 2025 yılının ilk dört aylık dönemde ihracat performansı geçen yılın aynı döneminin yüzde 1 altında kalarak 5 milyar 995 milyon dolardan 5 milyar 944 milyon dolara geriledi.

Sanayi sektörleri EİB’nin nisan ayı ihracatına yüzde 11’lik artışla 787 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 5’lik artışla 541 milyon dolardan 569 milyon dolara yükseldi. Egeli madencilerin ihracatı yüzde 14’lük artışla 99 milyon dolardan 112,6 milyon dolara ilerledi. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi nisan ayında ihracatlarını artırmayı başarırken, 4 ihracatçı birliği 2024 yılı nisan ihracat seviyelerinin gerisinde kaldı.

Demir ihracat lideri, tekstil ihracat artış rekortmeni

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 22’lik artışla 170 milyon dolardan 208 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 35’lik artışla ihracatını 30 milyon dolardan 40,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği nisan ayında 135,7 milyon dolarlık ihracat yaparak ikinci sıradaki yerini korumakla birlikte ihracatta yüzde 2 gerileme yaşadı. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılı nisan ayında 99 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı nisan ayında yüzde 14’lük artışla 112,6 milyon dolara taşıdı.

Hazır giyim ihracatı arttı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nisan ayında ihracatını yüzde 9’luk artışla 93,9 milyon dolardan 101,9 milyon dolara ilerletti.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 19’luk artışla 77,7 milyon dolardan 92,8 milyon dolara çıkarttı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği nisan ayında ihracatı yüzde 7’lik artışla 80 milyon dolardan 86,7 milyon dolara çıkan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise nisan ayında ihracatını yüzde 17’lik artışla 70 milyon dolardan 82 milyon dolara yükseltti. Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin nisan ayındaki ihracat performansı, 2024 yılı nisan ayına göre yüzde 16’lik artışla 64,8 milyon dolardan 75 milyon dolara yükseldi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 4’lük artışla 65,7 milyon dolardan 68,5 milyon dolara taşıdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamı nisan ayında da yüzde 34 geriledi. 2024 yılı nisan ayında 39 milyon dolar ihracata imza atan EZZİB 2025 yılı nisan ayında 25,8 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı nisan ayında 10,5 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2025 yılı nisan ayında yüzde 5’lik kayıpla 9,9 milyon dolara geriledi.