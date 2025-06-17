AHKİB, Kosova ve Kazakistan’da 6 haneli ihracat artışı sağladı

MERSİN/EKONOMİ



Küresel rekabetin aydan aya sertleştiği ortamda zorlu şartlara rağmen AHKİB’in geleneksel pazarı olan Avrupa Birliği’nde istikrarını koruduğunu ve yeni pazarlarda güçlü kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, “Birliğimizin uyguladığı bölgesel derinleşme ve ürün çeşitlendirme stratejileri mayıs ayı ihracat performansımıza çarpıcı bir şekilde yansıdı. Sürdürülebilir ihracat artışının devamı için hedef pazarlara özel lojistik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, etkin tanıtım mekanizmalarının kurulması ve yerel aktörlerle stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.



“Bayan ve bay dış giyim ürün gruplarında güçlü büyüme etkili oldu”

AHKİB’in mayıs ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, en yüksek döviz gelirini bayan dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarında elde ettiklerini söyledi. Başkan Gürkan Tekin, “Yılın 5’inci ayında 5 bin 495 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz’in performansında özellikle bayan ve bay dış giyim ürün gruplarında güçlü büyüme etkili oldu. Yüzde 31 artışla 23 milyon dolar değere ulaştığımız bayan dış giyim, yüzde 50 pay ile bölge ihracatımızda lokomotif konumunu sürdürdü. Bu performans, özellikle Avrupa pazarındaki kadın modasına dönük koleksiyonların başarısını gösterdi. Yüzde 65 artışla 10,4 milyon dolar değer elde ettiğimiz bay dış giyimde fonksiyonel tasarımlar ve yüksek kaliteli ürünler bu alandaki ihracat artışını destekledi. Geleneksel dış mekân ve teknik tekstil ürünlerini içeren diğer hazır eşya ürün grubunda ise 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu grupta birim fiyatlarda yaşanan gerileme değer bazlı olarak yüzde 19 düzeyinde düşüşe neden oldu” diye konuştu.



“Niş ürünlerdeki talep artışı, tasarım gücümüzün kanıtı”

Mayıs ayı bölge ihracatında yünlü ev tekstili, suni sentetik spor ve yüzme kıyafetleri, yünlü yatak kıyafetleri, diğer yatak kıyafetleri ile bebe giyim ve eşyasında ihracat hacmindeki artışların dikkat çekici olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, şu değerlendirmeyi yaptı: “Her biri ihracat toplamında yüzde 1’in altında paya sahip olmasına rağmen bu niş ürün gruplarında 280 katı aşan artışlara ulaşmamız koleksiyoner üretim yapan firmaların yurtdışı alıcılar nezdinde özel talepleri karşıladığını gösteriyor. Aynı zamanda markalaşmaya yönelik bir işaret olarak değerlendiriyoruz. Giyim aksesuarları ve teknik kategorilerdeki ihracat artışları, AHKİB’in tamamlayıcı segmentlerde de rekabetçi hale geldiğini ortaya koyuyor. Bebek giyimi, spor ve yüzme kıyafetlerinde yaşanan sıçramalar, küresel yaşam tarzı trendlerine uygun koleksiyonların üretildiğine işaret ediyor.”



Balkanlar ve Orta Asya’da rekor büyüme

Başkan Gürkan Tekin, AHKİB’in mayıs ayı ihracatında lider pazarların Hollanda, Almanya ve Kosova olduğunu duyururken hızla büyüyen alternatif pazarlarda Kosova, Kazakistan, Kırgızistan ve Ürdün’ün açık ara öne çıktığını bildirdi. Başkan Tekin, şöyle konuştu: “Yılın 5’inci ayında 13,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Hollanda, yüzde 29 pay ile lider ülke konumunu korudu. Değer bazında yüzde 86 artışla 6,2 milyon dolar satış yaptığımız Almanya, yüzde 13 pay ile ikinci büyük pazar konumuna yükseldi. Almanya pazarındaki bu ivme Avrupa Birliği pazarında yeniden canlanmanın işareti oldu. Yüzde 270 binden fazla artış sağladığımız Kosova’da 3,7 milyon dolar değere ulaştık. Bu rekor düzeydeki artış AHKİB’in Balkanlar’da yeni bir merkez pazar yaratma çabasının başarılı olduğuna işaret ediyor. Kosova’nın ardından 3 milyon dolar değere ulaştığımız Kazakistan yüzde 210 bin artışla dikkat çekti. Orta Asya’daki bu yükseliş, bölgeye yönelik stratejik girişimlerimizin sonuç verdiğini gösteriyor. Yüzde 8 bin 641 oranında büyümeyle 1,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Kırgızistan pazarı ise bizim için bölgesel yayılımda önemli bir sıçrama noktası oldu. Ürdün’de yüzde 1.329 artışla 809 bin dolara ulaşan ihracatımız Orta Doğu pazarı açısından dikkat çekici bir gelişme sundu.”