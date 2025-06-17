TÜRKONFED ve SPK, KOBİ’lerin finansal okuryazarlığını artıracak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında, KOBİ’lerin finansal okuryazarlığının artırılması ve bu konudaki bilincin artırılmasına yönelik eğitimler vermek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen törende başta Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İZSİAD Danışma Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ile İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz başta olmak üzere kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri yer aldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül arasında imzalanan üç yıllık protokol kapsamında TÜRKONFED çatısı altındaki 31 federasyon ve ulusal-uluslararası 340 derneğin üyelerine eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu federasyon ve derneklere bağlı 100 bini aşkın şirket bulunuyor. Türkiye’deki hane halkını kapsayıcı şekilde finansal bilgi, davranış ve tutumlarını geliştirecek eğitimler; aile bütçesi yapma, finansal/finansal olmayan riskleri yönetme, finansal planlama yapabilme becerisi kazandırma, finansal piyasaları anlama ve finansal karar verebilme gibi konuları kapsayacak.

Mahmut Gürcan: "Protokol, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak"

Rekabetçi iç piyasa ve istikrarlı ticaret ortamı inşa etmek üzere iç ticarette çok çeşitli alanlarda faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Ülkemizde aktif şirket ticari işletme sayısı 2025 yılında 2002 yılına göre yüzde 147 artarak 2 milyonun üzerine çıktı. Türk Ticaret Kanunu, çağın ihtiyaçlarına paralel olarak şirketlerin ticari faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun olarak yönetmeleri için uyumlu hale getirildi. Ticaret Bakanlığı olarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması önceliğimiz. Büyüme ve üretime odaklanmış esnafın, tacirin iş süreçlerini kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu protokol, ülke ekonomisinin sağlıklı gelişimine ve toplumsal finansal bilinç düzeyinin artırılmasına hizmet edecek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 14 milyar dolarlık ihracatla ekonomiye katkı sağlayan İzmir’in sanayi ve ihracattaki büyük performansını sermaye piyasalarında da gösterdiğini söyleyen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül, "Sermaye piyasasında İzmir'den 43 firma var. Bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyoruz. Piyasaların sağlıklı büyümesi, gelişmesi yatırımcının bilgilendirilmesini misyon edindik. Ülkemizdeki her kesimi, ulaşılabilir finansal bilgi ile donatmak ve kavramlar hakkında farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü ilan edildi. Biz de koordinatörüyüz. Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile hatalı ve manipülatif paylaşımlar kaçınılmaz oldu. Bu durum vatandaşların doğru karar almalarını etkiliyor. Bu konuda temkinli ve dikkatli olunmalı. Borsada tasarruflarını değerlendirenlerin finansal okuryazarlıklarını artırmak için hazırladığımız kamu spotu 60 milyonun üzerinde görüntülendi. Aynı zamanda 22 Mayıs’ta Finansal Okuryazarlık Platformu’nu da hayata geçirdik. Platform, iş insanlarının ve özellikle gençlerin eğitilmesi konusunda gelişmeleri önemli noktaya taşıdı. Bunların dışında finansal okur yazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik protokoller yapıyoruz" dedi.

Gönül, konuşmasının ardından SPK'nın şirketlerin finansmana erişiminde oynadığı rolü anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Süleyman Sönmez: “Bu protokol, güçlü Türkiye vizyonuna uzanan örnek bir model”

İmzalanan protokolü güçlü Türkiye vizyonuna uzanan örnek bir model olarak gördüklerini söyleyen TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, İş insanlarının önündeki en büyük engellerin finansman, yüksek çalışan maliyetleri ve yetenekli iş gücü açığı olduğunu söyleyerek, “İş dünyasıyla ilgili konuların ucu bir şekilde finansmana dokunuyor. Finansmana erişimi hep kaynak eksikliğiyle ilişkilendiriyoruz ancak bu kaynakların doğru anlaşılması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi de bir o kadar önemli. Finansal okuryazarlığın sınırlı olması, şeffaf bilanço hazırlama becerilerinin eksikliği gibi nedenlerle birçok KOBİ, finansal kuruluşların gözünde ‘riskli’ kategoride yer alıyor. Bu eğitimler, işletmelerin finansal imkanları daha iyi tanımasını, doğru zamanda doğru kaynağa başvurmasını ve finansal sağlığını daha uzun vadeli şekilde planlayabilmesini sağlayacak” dedi.

“Diplomasi ve güçlü ekonomi, risklere karşı dirençli kalmamızı sağlar”

Dünyada yaşanan gelişmelerin ekonomik kırılganlıkları artırdığına da işaret eden Sönmez, “Jeopolitik risklerin merkezinde yer alan bir coğrafyada, İsrail ve İran arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın telefon diplomasisi aracılığıyla yürüttüğü girişimler, bölgesel çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlandırma ve barışın tesisi yönündeki kritik çabalardır. Diplomasinin yanı sıra güçlü ve üretken bir ekonomi de hem yakın çevremizdeki hem de daha geniş coğrafyamızdaki risklere karşı dirençli kalmamızı sağlar” açıklamasında bulundu.

Semiha Güneş: “Halka arz, iş dünyamız için gereklilik haline geldi”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş de, mevcut ekonomik koşullar dolayısıyla yatırım yapmak isteyen sanayicilerin de işletmesini büyütmek isteyen girişimcilerin de hem finansman bulma hem de o finansmanı sürdürülebilir kılmakta zorlandığını belirtti. Özellikle ihracat odaklı üretim yapan sektörlerin ciddi anlamda desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Güneş, “Geleneksel finansman yöntemlerinin dışında, sermaye piyasalarına açılmak ve halka arz yoluyla finansmana erişim sağlamak da alternatif bir kaynağın yanı sıra şeffaflık, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik gibi uzun vadeli kazanımları beraberinde getiriyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket ve bunun yanında yatırımcı sayısı son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. Bu da iş dünyamız için bu yöntemin artık bir alternatif değil, bir gereklilik haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

Hüseyin Cengiz: “Bu dönemde ticaret yapmak cesaret gerektiriyor”

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik koşulların giderek zorlaştığı, belirsizliklerin arttığı bu dönemde üretmenin, ticaret yapmanın, istihdam yaratmanın ciddi bir cesaret, kararlılık ve öngörü gerektirdiğine dikkat çeken İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz şunları söyledi; “Bu koşullarda finansal okuryazarlık da sadece hesap bilmek değil, aynı zamanda riskleri öngörebilmek, doğru zamanda doğru kaynağa yönelmek, bir şirketin yarınını bugünden planlayabilmektir. Finansal okuryazar bir iş insanı, kendi şirketi ile birlikte içinde bulunduğu sektörü ve hatta ekonomiyi de dönüştürebilir” dedi.