M. Sait Kayan: “Hürmüz’deki kriz, küresel lojistik trafiğini Mersin’e yönlendirecek”

MERSİN/EKONOMİ



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, yazılı bir açıklama yaparak İsrail’in İran egemenliğine yönelik saldırıları sonrası bölgede tırmanan gerilimi değerlendirdi. Başkan Kayan, “İsrail’in bölgede yıllardır sürdürdüğü saldırgan ve hukuksuz eylemleri bir kez daha bölgesel barışı tehdit ediyor. Zulmün her türlüsüne karşıyız, önceliğimiz insanlık adına barış ve huzurun tesisi olmalıdır.” dedi. İsrail-İran geriliminin, küresel ticaret yollarını ve bölgesel ekonomik dengeleri derinden etkileyen bir sürece dönüştüğünün altını çizen Başkan Kayan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en kritik lojistik ve dış ticaret kapısı olarak bu gelişmelerden doğrudan etkilenecek konumda olduğunu vurguladı.



“Küresel nakliye tehdit altında”

Başkan Kayan, Hürmüz Boğazı’nın günlük yaklaşık 20,7 milyon varil petrol ve küresel LNG arzının üçte birini taşıdığını vurgulayarak, “İsrail-İran çatışması nedeniyle bu kritik güzergâh yüksek risk altında. Elektronik harp faaliyetleri, sinyal kesintileri ve uydu karartmaları gemilerin seyrüsefer güvenliğini tehdit ediyor. BIMCO raporlarında belirtildiği gibi birçok firma alternatif rotalara yöneliyor. Bu durum petrol fiyatlarında yükselişe ve lojistik tıkanıklıklara yol açabilir” dedi.



“Mersin, taşıma merkezleri arasında konumunu pekiştirecek”

Başkan Kayan, küresel nakliye firmalarının alternatif güzergâh arayışlarının Mersin Limanı’nın önemini artırabileceğini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini tehdit eden gerilim, Süveyş Kanalı sonrası ilk büyük ve güvenli liman olması nedeniyle yük trafiğini Türkiye’ye ve özellikle Mersin Limanı’na yönlendirebilir. Çukurova Bölgesi’nin bütün olarak kalkınması, bu noktada çok önemli. Mersin-Adana-Gaziantep demiryolu hattının güçlendirilmesi ve D400 karayolu yatırımlarının artırılması gerekiyor. Liman hizmet kapasitesinin artırılması ve liman işletmelerinde şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesi de bölgenin uluslararası taşıma merkezleri arasında konumunu pekiştirecektir” değerlendirmesinde bulundu.



“Artan lojistik talebe hazır olmalıyız”

Kayan, oluşabilecek yeni yük trafiğinin bölge altyapısına büyük baskı getireceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Mersin Limanı altyapısı ve lojistik kapasitemiz, yeni küresel talep artışını karşılamaya yetersiz kalabilir. Liman yük elleçleme kapasitemizi artırmalı, demiryolu bağlantılarımızı güçlendirmeli ve yeni depolama alanları oluşturmalıyız. Ayrıca karayolu altyapısını hızlıca geliştirmemiz gerekiyor.”



“Hızlı tren projesi lojistik entegrasyonu artıracak”

Başkan Kayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demiryolu hattının bölgenin lojistik entegrasyonu açısından kritik olduğunu belirterek, “Bu proje Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki bağlantıyı sağlayarak, ülkemizin kuzey-güney lojistik hattını güçlendirecek. Hürmüz’deki kriz nedeniyle artacak yük trafiğinin hızlı ve etkin biçimde iç bölgelere taşınmasını kolaylaştıracak olan bu demiryolu hattı, ülkemizi lojistik anlamda küresel rekabette öne çıkaracaktır” dedi.



“Enerji lojistiğinde Mersin ve Ceyhan stratejik önem kazanabilir”

Başkan Kayan, enerji lojistiğine dikkat çekerek, “Hürmüz’deki kesinti ihtimali petrol ve LNG taşımalarında alternatif güzergâhları öne çıkaracaktır. Suudi Arabistan’ın East-West petrol hattı, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı gibi güzergâhlar önem kazanabilir. Bu bağlamda Ceyhan ve Mersin enerji terminallerimizin stratejik değeri yükselecektir” diye konuştu.



Hürmüz Boğazı’ndaki krizin, bölgesel ekonomik dengeleri değiştirme potansiyeline sahip olduğunun altını vurgulayarak çizen Başkan Kayan, “Şimdiden bu değişime hazır olmalı ve bölgesel entegrasyonu artırarak, lojistik ve ekonomik altyapımızı güçlendirmeliyiz” çağrısında bulundu.