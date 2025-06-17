Mobilya sektör ihracatı küçülürken, AKAMİB yüzde 9 büyüdü

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azalışla 723 milyon 267 bin dolar oldu. Sektörün yılın ilk beş aylık ihracatı 2024 yılına kıyasla yüzde 0,5 oranında azalış göstererek 3 milyar 231 milyon 087 bin dolar seviyesine geldi. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise mayıs ayında yüzde 9’luk artış kaydederek 90 milyon 531 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs döneminde 397 milyon 837 bin dolarlık ihracata ulaşan AKAMİB, bu dönemde yüzde 8,5’lik artış sağladı.



İhracat, Ortadoğu pazarında ivme kazandı

Sektörün Türkiye geneli mayıs ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Fas ve İran oldu. İlk 10 pazar içerisinde İran’a yüzde 15, Irak’a yüzde 12’lik ihracat artışları dikkat çekti. AKAMİB’in mayıs ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Suriye, Almanya, ABD ve Fransa takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Suriye’ye yüzde 130, Irak’a yüzde 71, Fas’a yüzde 31’lik ihracat artışı görüldü.



“İhracatçının rekabet gücü için maliyet yükü azaltılmalı”

Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, birliğin ihracatını yüzde 9 artırarak 90,5 milyon dolara taşımasının pazarlama faaliyetlerinin sahadaki karşılığını net biçimde gösterdiğini belirtti. Ocak-Mayıs döneminde sağlanan yüzde 8,5’lik artışın da istikrarlı bir büyümeye işaret ettiğini vurgulayan Kılıçer, buna karşın sektör genelindeki ihracat daralmasının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. İhracatçıların maliyet baskısı altında kaldığını söyleyen Kılıçer, “Ürünlerimizin kalitesi, tasarımı ve sürdürülebilirliği yüksek olsa da fiyat avantajını kaybettiğimizde birçok pazarda tercih edilme şansımız azalıyor. Bu tabloyu tersine çevirmek adına destek mekanizmalarının güncellenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması büyük önem taşıyor. Bu süreçte pazar çeşitliliğini artırmak, yüksek katma değerli ürünlerle markalaşmak, dijitalleşme ve yeşil dönüşüme yatırım yapmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ancak tüm bu çabaların karşılık bulabilmesi için ihracatçının maliyet rekabetinde yalnız bırakılmaması gerekiyor” dedi.