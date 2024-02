DENSEB, yatırımcıya özel modelle yola çıkıyor

Takip Et

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 16 Haziran 2023’te gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi vererek yeni sahibi oldukları DENSER (Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü)’in DENSEB (Denizli Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş) olarak yola devam edeceğini açıklayan CEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, DENSEB’’de gayrimenkul geliştirme şirketi gibi hareket ederek sanayiciyi bina yatırımından kurtaracakları bir model hayat geçireceklerini söyledi. Avcı, “Çünkü yatırımcının en önemli konularından bir tanesi arsa bedelini ödüyor, sonra üst yapıyı yapmaya çalışıyor sermayesini tamamını oraya aktarıyor. Burada farklı bir konsept geliştireceğiz. Üst yapıyı biz yapacağız. Yatırımcı üretim makinelerini getirip orada üretip ihracat yapacak. Bina ile uğraşmayacak” dedi.

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) tarafından düzenlenen Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu, Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİDEF) Başkanı Oktay Mersin, Kalder Denizli Kalder Şube Başkanı Ekrem Ateş ve çok sayıda iş insanının katıldığı basına kapalı sektörler buluşmasına konuk olan Cey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Ekonomi’ye yeni sahibi oldukları DENSEB’te gerçekleştirecekleri iş modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Yıllarca atıl kalmış bir bölgenin kendilerine geçmesi ile birlikte hızlı bir şekilde yatırıma başlayacaklarını kaydeden Avcı, “Bölgelerde farklı modeller sözkonusu. Yer genelde devletin olur, devlet araziyi kiraya verir, yatırımcı üstyapıyı yapar. Ondan sonrasında üretim ve ya faaliyet ruhsatını alır devam eder. Biz burada konsepti biraz değiştirmeye karar verdik. Çünkü yatırımcının en önemli konularından bir tanesi arsa bedelini ödüyor, sonra üst yapıyı yapmaya çalışırken sermayesinin neredeyse tamamını oraya aktarıyor. Üretim makinelerine, işletme sermeyesine kaynak kalmıyor. Biz farklı bir konsept geliştireceğiz. Burayı gayrimenkul yatırım geliştirme şirketi gibi geliştireceğiz. Üst yapıyı biz yapacağız. Yatırımcı, ihracatçı üretim makinelerini getirip orada üretip ihracat yapacak” dedi. Avcı, işletmecisi oldukları iki ayrı serbest bölgede know how’ı DENSEB’e yansıtacaklarını ifade ederek “Bölgenin kendine has lojistik avantajları bölgeni, iş yapış şekli var. Biz ilave olarak sahipliğimizdeki iki serbest bölgede know howımızı aktaracağız. DENSEB, Ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan bir serbest bölge olacak” diye konuştu.

İlk etap yatırımları 8 milyon doları aşacak

Geliştirecekleri iş modeli ile DENSEB’in arsası üzerine uygun üstyapıyı yapacaklarını, yatırımcının sadece yer kiralayacağı, istediği zaman ayrılabileceğini aktaran Avcı, “Bu model burada işlerse ki çok da talep var. Hızlı bir şekilde firmalar için 30 bin m2 yapı inşa edeceğiz. Gelen ister 3 bin m2, ister 6 bin m2 ya da daha da büyütebilir. Bu talebi karşıladıktan sonra büyüme alanlarını devreye alabiliriz. İlk etap yatırım tutarı 8 milyon doları geçecek. Türkiye’de tüm serbest bölgeler dolu. Böyle bir konseptle yatırımcıya ulaştığımız zaman şimdiden büyük bir ilgi görmeye başladık. Öte yandan kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Çatıların tamamına ges kuracağız. Çevredeki altyapının tamamı, çevre düzenlemesi yapılacak. Bunları hemen tamamlayıp; modern; düzgün, dışarıdan firma geldiğinde kendisini rahat hissedebileceği serbest bölge olacağız” dedi. Avcı ayrıca Denizli iş dünyası ile yakın çalışma arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.