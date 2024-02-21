Espromc, kapasitesini ve istihdamını yüzde 50 artıracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yılda 4 bin adet tarım makinası üreten Espromc, kapasitesini ve istihdamını yüzde 50 artırmayı planlıyor. Firma bu hedefe ulaşmak için Kütahya Zafer OSB ile Eskişehir İmişehir OSB’de inşaatına başladığı yeni fabrikalarını 2025 yılı sonunda devreye alarak üretim alanını 80 bin metrekareye çıkaracak. Eskişehir’de 2013 yılında faaliyetlerine başlayan ve 3 ayrı fabrikasıyla özellikle tarım makineleri ve tarım makinası komponentleri üretiminde Türkiye’nin küresel temsilcilerinden biri konumuna gelen Espromc, kapasite, istihdam, ihracat ve katma değeri artırmak için yatırımlarını sürdürüyor.

Türkiye ve Avrupa’daki önemli markalara hassas üretimler gerçekleştirdiklerini belirten Espromc Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Cihan, 2020 yılından bu yana Atlas Tarım markası ile iç ve dış pazara yönelik her traktöre uyumlu kendi tasarımları olan çok çeşitli tarım makinaları ürettiklerini söyledi. Kapasite ve istihdamın yanı sıra ürün çeşitliliği ve verimliliği artırmak için yatırıma odaklandıklarını vurgulayan Cihan, “50 bin metrekarelik alanda 270 kişilik istihdam sağlıyoruz. 35 beygirden 500 beygirlik traktöre kadar uyumlu başta toprak işleme, ara çapa, balya ile sap ve dal parçalama makinaları olmak üzere 23 çeşit tarım makinesi üretiyoruz. Bu grubun dışında farklı tarım makineleri üretmek ve verimliliğimizi artırmak için Kütahya Zafer OSB ile Eskişehir İmişehir OSB’deki yeni fabrikalarımızın inşaatına başladık. 7 milyon Euro tutarındaki bu yatırımlarımızı 2025 yılı sonunda devreye alarak hem kapasitemizi hem de istihdamı yüzde 50 artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor

Yıllık yaklaşık 4 bin adet tarım makinesi ürettiklerini aktaran Cihan, toprak frezeleri grubunda iç pazarda yüzde 50’lik paya ulaştıklarının altını çizdi. İhracatın üretimden aldığı payın ise yüzde 60 olduğu bilgisini paylaşan Muhsin Cihan, sözlerine şöyle devam etti: “Komponent üretiminde havacılık, otomotiv, otopark ve inşaat sistemleri alanlarında Fransa, Almanya ve Güney Afrika’ya ihracat yapıyoruz. Tarım makinalarında ise Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 10 ülkeye ihracatımız var. Önümüzdeki dönemde Avrupa pazarına odaklanacağız ve bu noktada ürün çeşitliliğini artıracağız.” Cihan, Ar-Ge çalışmalarına çiftçiyi dahil ederek makine henüz proje halindeyken avantaj ve dezavantajları belirleyerek çiftçinin istediği ürünü ortaya çıkarabildiklerini söyledi.

Yerli üretimle ihracatın önüne geçti

Üretimde büyük ebatlı tarım makinalarına odaklanmalarının büyümenin yolunu açtığını belirten Muhsin Cihan, “Üretime başlamadan önce Türkiye’deki traktör güçlerinin ciddi artış gösterdiğini gördük. Ancak üretilen tarım makinalarından çok azı buna hazırdı. Özellikle toprak işleme grubunda yurtdışından çok ciddi ölçekte makinalar ithal edildi. İç pazarda üretilen makinalarla ithaller arasında yüzde 40 tan 68’e kadar fiyat farkı var. Atlas Tarım olarak hem çeşitli hem de farklı boyutlu makineleri ivedilikle üretimimize dahil ettik. Böylece hem büyüdük hem de ithalatın azaltılmasına katkıda bulunmuş olduk” ifadelerini kullandı.