Twitch abonelik ücretlerine yüzde 340 zam geldi

Twitch tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde, Türkiye’deki abonelik fiyatlarında güncellemeye gidileceği bildirildi.

Şirket, 2021 yılında Türkiye'de yerel fiyatlandırma uyguluyordu ve fiyatlara herhangi bir zam yansıtılmamıştı.

Ancak son yapılan açıklamaya göre fiyatlarda yüzde 340 oranında artış yaşanacağı aktarıldı.

Şirket, yaptığı açıklamada, “Yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz.” ifadeleriyle fiyatları artırmasının arkasındaki nedeni açıkladı.

Güncel Twitch abonelik fiyatları ne kadar?

Fiyat güncellemesinin sadece masaüstü ve mobil web üzerinden satın alınan abonelikler için geçerli olacağı belirtilirken, söz konusu fiyat güncellemesinin 28 Şubat itibariyle kullanıcılara yansıtılacağı bildirildi. İşte yeni zamlı fiyatlar...