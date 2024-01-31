Doka Türkiye, Uluslararası İSG Konferansı’na katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kalıp ve iskele sektörünün öncü markaları arasında yer aldıklarını belirten Doka Türkiye Teknik Bölüm Takım Yöneticisi Yiğit Mızrak, “60'tan fazla ülkede 178 satış ve lojistik merkezi bulunan Doka, yerinde danışmanlık, müşteri hizmetleri ve teknik destek için yüksek performanslı bir tedarik ağına sahiptir ve proje ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun ekipmanın hızlı bir şekilde temin edilmesini sağlar. Ayrıca Dünya çapında 7 bin kişiyi istihdam eden Doka, 150 yılı aşkın süredir deneyim ve güvenilirliği temsil eden Umdasch Group'un bir şirketidir” dedi.

“Türkiye’nin önemli projelerinde Doka yer almaktadır”

1999 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini ve Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde (GGOSB) bulunduklarını belirten Mızrak, “Yurtdışında iş yapan Türk inşaat şirketlerinin yanı sıra Türkmenistan, Azerbaycan ve Irak’a uzanan geniş bölgeyi de İstanbul’dan yönetmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Projesi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alan Ziraat Finans Kuleleri projesi, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kömürhan Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Eyiste Viyadüğü, Mardin Entegre Gübre Tesisi, Ağaoğlu Maslak 1453, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı, Swissotel, Tem Medya Merkezi, Ankara Kuzu Effect, Point Bornova, Mistral Towers, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi gibi Türkiye’nin önemli projelerinde Doka yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Odağımız İnsan- Hedef Sıfır İş Kazası” başlıklı Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında, katılımcılara Doka Türkiye tarafından modern kalıp çözümlerinin iş güvenliğini sağlamada belirleyici rolü anlatıldı. 11-12 Ocak tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra şantiyelerde güvenliği artıran son teknolojik gelişmeler ele alındı.

“Doka'nın geniş modern ürün ve sistem yelpazesi, inşaat sürecinin her aşamasında güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır”

Modern kalıp çözümleri konusunda bir sunum gerçekleştiren Doka Türkiye Teknik Bölüm Takım Yöneticisi Yiğit Mızrak, Doka ürünlerinin, şantiyelerde iş güvenliğini en üst düzeyde sağlamak odaklı olarak titiz Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirildiğinin altını çizdi. Yiğit Mızrak, “Bu tür organizasyonlar bizlere, şantiyede güvenliğin hayati önemini hatırlatıyor, Doka'nın geniş modern ürün ve sistem yelpazesi, artık inşaat sürecinin her aşamasında güvenliğin ayrılmaz bir parça olduğu anlamına geliyor. Bu ürün ve sistemlere kolayca yeniden konumlandırma için hidrolik tırmanma sağlayan ve dış etkenlerden koruyan koruma perdesi Xclimb 60 ile güvenli ve verimli malzeme hareketi sağlayan Sabit Teleskopik Yükleme Platformumuz da dahildir” diye konuştu.

Türkiye’de ve dünyada büyük çaplı projelere sağladığı kalıp-iskele ve mühendislik çözümleriyle sektörünün güvenilir firmalarından Doka, uluslararası komitelerde ve endüstri derneklerinde aktif olarak yer alıyor ve standartlara uygun kalıp ve güvenlik sistemlerini destekliyor diyen Mızrak, “Ayrıca Doka, 89/392/EEC sayılı EC Direktifi kapsamında CE ibaresine, GSV geprüft ibaresine ve Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN'e layık görülmüştür” ifadelerini kullandı.