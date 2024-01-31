'Türkiye’yi küresel taşımacılık koridorlarına bağlayacak düzenlemeler yapılmalı'

AHMET USMAN / İZMİR

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye’yi küresel taşımacılık koridorlarına bağlayacak düzenlemeler ve yatırımların bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti.

İMEAK DTO İzmir Şubesi Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, “İç talebin daraldığı, ihracat pazarlarının yavaşladığı bir periyodda, ülkemiz limanlarında geçen yıl 12 milyon 557 bin TEU konteyner, bölgemiz konteyner limanlarında 1 milyon 885 bin TEU konteyner elleçlendi. Kızıldeniz’deki gemilere saldırıdan kaynaklanan nakliye krizi derinleşerek devam ediyor. Konteyner hatlarından sonra enerji firmaları da Süveyş geçişlerini iptal etmeye başladı. PortWatch veri tabanına göre Babül Mendep Boğazı’nda ticaret hacmi 21 Ocak ile biten haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azaldı. Denizcilik firmaları Arap Yarımadası üzerinden demiryolu/karayolu ağı ile Kızıldeniz geçişini by-pass ederek müşterilerine hizmet vermeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Navlun fiyatlarının 8 haftadır sürekli arttığını anlatan Öztürk, “Drewry Dünya Konteyner Endeksi'ne göre 40'lık konteyner spot navlunları 30 Kasım'da bin 382 dolar seviyesinde iken, 25 Ocak itibarıyla 3 bin 964 dolara yükseldi. Yine 30 Kasım’da 1.397 dolar olan Şangay-Cenova hattında spot konteyner navlunu 6.365 dolara kadar çıktı. Konteyner gemi kapasite arzı fazlalığı, navlunlardaki artışı pandemi dönemi seviyelerinin altında tutuyor. Buna karşı teslimat sürelerinin uzaması, ekipman eksikliği ve boş konteyner pozisyonlamasındaki sıkıntılar Avrupa’daki üretim tesislerinde sıkıntılar yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde hatlar, boş konteyner ek ücreti de yansıtmaya başladı. Ayrıca pandemide olduğu gibi özellikle Avrupa limanlarında yeni bir tıkanıklık yaşanabilir” dedi.

Söz konusu gelişmelerin, Türkiye’nin de üzerinde bulunduğu Orta Koridor’un önemini artırdığını belirten Öztürk, “Türkiye’yi Irak üzerinden Basra Körfezi’ne bağlaması planlanan Kalkınma Yolu Koridoru ve Orta Asya taşımaları için önem taşıyan Zengezur Koridoru gibi adımlar çok daha stratejik niteliğe büründü. Küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulmanın Türk sanayicisi ve ihracatçısı için fırsat mı yoksa negatif bir durum mu olduğu tartışmasının ötesine geçerek, ülkemizi küresel taşımacılık koridorlarına bağlayacak düzenlemeleri ve yatırımları gerçekleştirmek durumundayız” görüşünü savundu.

“Kadın kaptanlar özgüvenli olsunlar”

DTO İzmir Şubesi meclisine konuk olarak katılan Royal Caribbean Grubu’na ait Celebrity Cruises’de 1. Officer olan Kaptan İrem Düzdaban da Türk kadın kaptanlara daha özgüvenli olmalarını tavsiye etti. Kendisinin de kruvaziyer gemilere başvururken özgüven eksikliği yaşadığını anlatan Düzdaban, “Bu duyguyu bir ayda yendim. Çok iyi bir eğitimimiz var, hiç kimseden eksiğimiz yok. Benim durumumdaki kadınlara tavsiyem sınırlarını başkalarının çizmesine izin vermemeleri” diye konuştu.