Suudiler, doğal taş taleplerini Türkiye’ye kaydırıyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son dönemde siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu havanın ihracat rakamlarına olumlu yansıdığına dikkat çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Suudilerin doğal taş taleplerini İtalya ve İspanya’dan Türkiye’ye kaydırmak istediğini söyledi. Alimoğlu, sektörün Suudi Arabistan pazarında daha da güçleneceği, Suudi Arabistanlı 15 ithalatçı firmayla ikili iş görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan’a 500 milyon dolarlık ihracat hedefi

Türk doğal taş sektörünün Suudi Arabistan’a yaptığı ihracatın 2023 yılında yüzde 41’lik artışla 81 milyon dolardan 114 milyon dolara çıktığını aktaran Alimoğlu, “Ege Bölgesi’nden Suudi Arabistan’a yapılan doğal taş ihracatımız yüzde 71’lik artışla 24 milyon dolara yükseldi. Bu ihracatın tamamı işlenmiş ürünlerden oluşuyor” diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın petrol gelirleriyle yıllık 224 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini vurgulayan Alimoğlu, “Suudi Arabistan ekonomisi, 2022 yılında yüzde 7,6’ık güçlü bir büyüme kaydetti. Bu büyüme inşaat, altyapı ve turizm gibi sektörlerdeki yatırımların artmasından kaynaklanıyor. Ülkede, konut, ticari ve altyapı projeleri için büyük miktarda mermer kullanılıyor. Suudi Arabistan hükümeti, mermer kullanımını teşvik ediyor. Suudi Arabistan hükümeti, 2030 Vizyonu doğrultusunda turizm, madencilik, sağlık ve teknoloji gibi sektörlere yatırımlar yapıyor. Riyad’ın yeni yüzü olacak akıllı şehirler kuruyorlar. Mukaab isimli küp şeklinde yapı bu akıllı yerleşim yerlerinin vizyonu olacak. 48 milyar dolar yatırımla kurulacak bu akıllı şehirlerde Türk mermerinin daha yoğun kullanılması en büyük hedefimiz” açıklamalarında bulundu.