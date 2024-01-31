Bilecik Demir Çelik, dijital dönüşümde birincilik ödülü kazandı

BİLECİK

İnovasyon ve teknolojiye verdiği önemle dikkat çeken Bilecik Demir Çelik, sanayi ve teknoloji alanında öncü projeleri teşvik etmek ve ülkedeki verimlilik seviyesini yükseltmek amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde dijital dönüşüm kategorisinde birincilik ödülünü almaya layık görüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada bu ödülü kazanan projelerinin sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve rekabet avantajını artırmak için uygulanan stratejik bir yaklaşımı temsil ettiği söylendi.

Açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri töreninde dijital dönüşüm kategorisinde “Demir & Çelik Üretiminde Dijital İkiz yaratmak: Üretim Süreçlerini İzlemek ve Kontrol Etmek İçin Entegre Bir Çözüm” adlı projemiz ile firmamız birinciliği göğüslemiş, ödülünü T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’dan almıştır. Projenin gerçekleşmesinde desteği olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verildi.