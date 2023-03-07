Domates krizini ATAK çözdü

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı iç piyasada domates fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyat artışı, 11 ili doğrudan etkileyen deprem nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması ve tedbir alınması amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 02.03.2023 tarihinde domates ihracatı 14 Nisan tarihine kadar durdurulmuştu. Yasak kararının açıklanmasıyla birlikte üretici ve çiftçiler Antalya ve bazı ilçelerinde boş kasalarla protesto eylemi yapmıştı.

Domates krizin çözülmesinde Başkanlığını Ali Çandır’ın yaptığı aralarında Antalya Ticaret Borsası, Ziraat Mühendisleri Odası, ilçe Ziraat Odaları, Kumluca Ticaret Borsası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın da yer aldığı Antalya Tarım Konseyi etkili oldu.

ATAK Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında girişimlerde bulunarak, domates ihracatı yasağının kaldırılmasına kapı araladı. CHP Antalya Milletvekili Aydın özer sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü belirterek, Bakan Muş’un yasağın kaldırılacağı müjdesini verdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da gece yarısı Ticaret Bakan Yardımcılarından domates yasağının sözlü olarak kaldırıldığı bilgisini aldığını, resmi açıklamanın beklendiğini söyledi.

Sorun nasıl çözüldü

Domates ihracat yasağı kararı yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığından Ticaret Bakanlığına devredildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un domates ihracat yasağına karşı olduğu öğrenildi.

Çiftçiler sevindi

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Nazif Alp Bakanlığın aldığı yasaklama kararı ile üretici, ihracatçı ve çiftçiye soğuk duş ve büyük stres yaşatıldığını ancak karardan dönüldüğünü söyledi. Alp, ‘’Gece yarısı AKP milletvekilleri arayarak domates krizinin çözüldüğünü bildirdiler. Şu anda ülkemizin 1 dolara ihtiyacı varken, yasaklama kararı ile çiftçi terbiye edilmek isteniyor. Yanlıştan dönüldü’’ dedi.